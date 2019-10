Costel Pantilimon, anuntat de sefii lui Nottingham ca poate sa plece de la club in iarna

Ziare.

com

Romanul a ajuns la formatia "padurarilor" din 2018, in ianuarie, mai intai sub forma de imprumut de la fosta sa formatie Watford. Apoi, fosta campioana a Europei l-a transferat definitiv in vara, cand romanul semna un contract pe 3 ani.Sezonul trecut, Pantilimon a fost portarul numarul 1 al echipei, fie ca a fost ales asa de antrenorul Aitor Karanka sau, in ultimele meciuri , de Martin O'Neill, jucand in 44 din cele 46 de meciuri de campionat . El s-a putut lauda cu 15 partide fara gol primit, fiind al 4-lea portar ca valoare din Championship la acest capitol.In locul lui O'Neill, dat afara in vara, a venit la echipa francezul Sabri Lamouchi, care a adus repede alti doi portari, pe kosovarul Arijanet Murici, imprumutat de la Manchester City , si pe Brice Samba, transferat de la Caen.Acest lucru a dus ca Pantilimon sa nici nu mai prinda lotul, cazand pe 4 in optiunile antrenorului francez. In acest moment, Forest este pe locul 2 si lupta pentru promovarea in Premier League.In aceste conditii, dupa cum scrie presa engleza , lui Pantilimon i se va permite ca din iarna sa plece, in perioada de mercato care incepe in ianuarie 2020.Romanul are 32 de ani si din cauzele mentionate mai sus a pierdut recent si contactul cu echipa nationala Forest e la egalitate de puncte, 22, cu liderul West Bromwich Albion, dupa 11 etape consumate in liga secunda.D.A.