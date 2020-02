Gafa de proportii pentru Costel Pantilimon la debutul sau in Cipru (Video)

Ziare.

Omonia Nicosia a pierdut cu 2-1 meciul cu Achnas, din runda curenta a campionatului cipriot de fotbal, acolo unde portarul roman a fost imprumutat de catre clubul sau englez Nottingham Forest.El a debutat duminica in aceasta partida, iar unul dintre golurile primite a fost o mare gafa din partea ex-timisoreanului. In minutul 59, la reusita lui Christoforos Christofi, Costel a ezitat sa sara spre balon si sa intervina, crezand ca mingea va merge alaturi de bara.S-a pacalit insa, mingea a lovit bara si a intrat in poarta. In acest moment, Omonia se afla pe locul secund in campionat , cu 38 de puncte, la 2 puncte in spatele lui Anorthosis.Pantilimon a mai evoluat in cariera pentru Deportivo la Coruna, Poli Timisoara sau Manchester City