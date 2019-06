Veste proasta pentru Costel Pantilimon, primita la Nottingham

Ziare.

Astfel, fostul portar roman de la Man.City, Deportivo La Coruna sau Poli Timisoara , isi poate pierde locul de titular la "padurari". La 32 de ani, Pantilimon a avut un sezon in care evolutiile slabe au mers mana in mana cu meciurile in care paradele sale au aparat poarta lui Nottingham de golurile rivalelor.Acum, potrivit cotidianului local NottinghamPost , Forest isi cauta un portar in aceasta vara si s-au orientat catre Arijanet Muric (20 de ani), portarul kosovar al lui Manchester City Presa locala spune ca sunt sanse mari ca jucatorul din Kosovo sa fie titular in sezonul urmator.Murici a prins doar 5 partide la City in cariera, toate in Cupa Ligii."Pare clar ca sosirea lui Muric la Nottingham ar aduce competitie pe post pentru Pantilimon. Guardiola nu isi va dori sa isi vada jucatorul imprumutat doar incalzind banca de rezerve, asa cum a facut in scurta sa cariera la Manchester City", nota cotidianul englez mai sus citat.In sezonul recent incheiat, Pantilimon a prins 44 de meciuri , a incasat 51 de goluri si a avut de 15 ori meciuri fara gol primit.Nottingham a terminat campionatul pe locul 9 in liga secunda.D.A.