Primaria Capitalei trebuie sa-i plateasca peste 70 de milioane de euro lui Costica Constanda, in schimbul Satului Francez - decizie definitiva

Primaria Capitalei trebuie sa ii plateasca omului de afaceri Costica Costanda suma de 69.312.000 de euro, in echivalent in lei la data platii, la care se adauga dobanda legala aferenta acestei sume, incepand cu data introducerii actiunii - 20 ianuarie 2010 pana la data platii efective a sumei.In schimb, afaceristul va trebui sa returneze Satul Francez in starea in care l-a primit.Inalta Curte a respins, marti seara, recursurile din acest caz, care se afla pe rolul instantei de aproape 10 ani. Minuta instantei poate fiPractic, judecatorii au mentinut decizia din iulie 2017, data in acest caz de Curtea de Apel Bucuresti. Minuta instantei poate fiPrin aceasta sentinta, magistratii au decis ca PMB sa plateasca mai multe sume de bani, despagubiri si dobanzi.- "Obliga paratul Municipiul Bucuresti prin primarul general la plata catre reclamantii Constanda Costica si Constanda Maria."- "Obliga paratul Municipiul Bucuresti prin primarul general la plata catre reclamantii Constanda Costica si Constanda Maria. "- "Obliga reclamantii, identificate conform art. 2.2 din contractul de schimb cu sulta autentificat sub nr. 420/15.03.2008 de notar public Lidia Dragan."Povestea afacerilor lui Costica Constanda a inceput in urma cu aproape doua decenii, cand a obtinut in instanta aproximativ 3 hectare de pamant in Satul Francez, zona rezidentiala din nordul Capitalei. Omul de afaceri a cumparat, inainte de anul 2000, drepturile litigioase asupra a 3,3 hectare de teren din Satul Francez.In anul 2003, primarul Capitalei de la acea vreme, Traian Basescu, i-a oferit lui Constanta, la schimb pentru Satul Francez, aceeasi suprafata in Parcul Bordei.Pentru ca a vrut sa construiasca in zona cladiri de locuinte, iar municipalitatea s-a opus fiindca era spatiu verde, Constanda s-a adresat instantei.Dupa cinci ani de proces, instanta i-a dat castig de cauza, obligand Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) sa-i plateasca despagubiri de 18 milioane de euro, la care s-au adaugat si penalizari. Acesta a fost primul pas, ulterior au urmat mai multe litigii pe rolul instantelor din Capitala.