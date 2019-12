Cozmin Gusa, dupa ce a revenit in PSD: Renunt la coordonarea editoriala a Realitatea Media

Ziare.

"Am spus inca din octombrie, de cand am reintrat in PSD, ca voi face un anunt legat de implicarea mea editoriala. Il fac acum. Conform promisiunii de la momentul reintrarii mele in politica, renunt la coordonarea editoriala la Realitatea Media, asa cum este corect si deontologic. (...)Calitatea mea astazi ramane strict de actionar al trustului, fara nicio responsabilitate sau interferenta in activitatea editoriala sau administrativa", a declarat Gusa pentru Pagina de Media. Acesta a precizat ca, pe langa politica, mai are doua proiecte editoriale."Doua carti pe care le-am intarziat mult in ultimii doi trei ani si, de asemenea, proiectul de consultanta politica si strategica pe care o sa-l reactivez de la inceputul lui 2020. Aici sunt incluse si proiectele de consultanta pentru alegerile locale si parlamentare din 2020", a continuat el.Intrebat daca va fi consultantul PSD, Gusa a spus: "Nu al PSD neaparat, dar am o lista lunga, de cateva zeci de primari si presedinti de Consiliiile Judetene, din PSD, evident, care imi solicita sprijinul la locale".El a precizat ca acest sprijin nu va implica Realitatea Plus."Eu actionez in calitatea de consultant politic, nu de actionar la Realitatea", a punctat el.Amintim ca Gabriela Firea a anuntat, luni, ca Cosmin Gusa a revenit in PSD Sector 1. Cosmin Gusa a fost exclus din PSD, pe 12 noiembrie, in aceeasi sedinta cu Ana Birchall. El revenise in partid, in 28 octombrie, dupa 16 ani.