Becali prezinta motivul pentru care Borcea nu cumpara clubul Dinamo

Gigi Becali dezvaluie ca a vorbit cu finul sau despre o eventuala revenire la Dinamo, insa raspunsul acestui a fost categoric.Finantatorul lui FCSB sustine ca Borcea nu revine deoarece nu are atat de multi bani pentru a face din Dinamo o forta in campionat."Nasule, nici daca imi da cineva bani nu ma intorc la Dinamo. Pai daca vreau sa ma intorc ar trebui sa investesc 15 milioane ca sa ma bat cu tine. De unde sa am banii astia?", a spus Becali pentru Fanatik Cristi Borcea ispaseste in prezent o condamnare de 7 ani si 6 luni inchisoare, rezultata prin contopirea pedepselor primite in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri si in dosarul transferurilor din fotbal.Cristi Borcea, acum in varsta de 49 de ani, s-a aflat in conducerea clubului Dinamo in perioada 1995-2012.Vezi si: Negoita vinde Dinamo cu un leu: Iata ce conditie pune