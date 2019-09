Borcea poate fi eliberat conditionat dupa 7 luni de detentie: Are de executat 7 ani si jumatate

Ziare.

com

Judecatoria Sectorului 4 a admis, miercuri, cererea de liberare conditionata formulata de Borcea, insa decizia nu este definitiva."In temeiul art. 587 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 59-60 C. pen.1969 si cu aplicarea art. 5 C. pen., admite cererea de liberare conditionata formulata de petentul condamnat Borcea Cristian. Dispune liberarea conditionata a petentului condamnat de sub puterea MEPI nr. 132/2019 emis de Curtea de Apel Bucuresti Sectia I Penal, in baza sentintei penale nr. 48/2019. Pune in vedere petentului dispozitiile art. 61 din Codul penal din 1969 privind revocarea liberarii conditionate. In baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Masura dispusa se comunica administratiei locului de detinere. Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica astazi, 11.09.2019", se arata in minuta instantei.Daca sentinta de astazi nu va fi contestata, Borcea va iesi din inchisoare peste trei zile. Daca procurorii vor lua decizia de ataca decizia, fostul sef dinamovist trebuie sa astepte procesul de la tribunal.Cristi Borcea a revenit in puscarie la inceputul lunii februarie, dupa ce a fost condamnat la cinci ani de inchisoare in dosarul retrocedarii plajelor, impreuna cu Radu Mazare si Dragos Savulescu.Cum fostul finantator al clubului Dinamo mai avea o sentinta de 6 ani si 4 luni de inchisoare in dosarul "Transferurilor din fotbal", Curtea de Apel Bucuresti a decis contopirea celor doua pedepse. In final, Borcea trebuia sa execute 7 ani si 6 luni de inchisoare.Contopirea pedepselor il ajuta pe Borcea sa paraseasca penitenciarul dupa 7 luni, perioada executata in dosarul "Transferurilor" fiind luata in calcul ca fractie pentru noua condamnare, astfel ca el este eligibil pentru liberarea conditionata.M.D.