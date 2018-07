Cristian Borcea va fi eliberat conditionat. Decizia este definitiva

Incarcerat din 2014

Decizia este definitiva.Pe 2 mai, magistratii de la Judecatoria Sectorului 4 au respins, in prima instanta, cererea de eliberare conditionata formulata de Cristian Borcea, care executa la Penitenciarul Jilava o condamnare de 6 ani si 4 luni primita in dosarul transferurilor din fotbal.A fost pentru a doua oara cand Cristian Borcea a cerut eliberarea conditionata. El a mai facut o astfel de solicitare si in 2017. Atunci, Judecatoria Sectorului 4 i-a admis cererea, dar Tribunalul Ilfov a decis, in octombrie, ca fostul actionar al Dinamo nu poate fi eliberat conditionat si ca poate formula o noua cerere dupa sase luni.Cristian Borcea este incarcerat la Penitenciarul Jilava dupa ce a fost condamnat definitiv, in anul 2014, de Curtea de Apel Bucuresti, la sase ani si patru luni de inchisoare cu executare in Dosarul Transferurilor.