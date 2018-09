Au inceput audierile in dosarul favorizarii lui Borcea in inchisoare: A primit beneficii cat pentru 300 de detinuti

Numar record de credite

Gardienii dezvaluie ca Borcea lucra necalificat, in timp ce facea cursuri de calificare si se scolariza primar, participand simultan la activitati sportive ori dezbateri sau recenzii de carte, desi suferea de nu mai putin de 12 afectiuni medicale si era apt pentru munci usoare.FSANP precizeaza ca problema esentiala a acordarii permisiilor de iesire din penitenciar pentru Cristian Borcea este legata de interdictia legala de a acorda aceasta permisiune de iesire din penitenciar unui detinut care este cercetat sau urmarit penal ori are pe rolul organelor judiciare alte cauze.Potrivit sursei citate, pe perioada detentiei (martie 2014 - iulie 2018), Borcea a fost implicat in 3 dosare penale 6536/2/2008, 375/P/2017 si 806/2/2016 avand pe rand calitatea de suspect, invinuit, respectiv inculpat, iar date referitoare la aceasta exista la dosarul de penitenciar, acesta fiind citat si prezentat la organele judiciare.Conform evidentelor, Borcea ar fi acumulat in cei 4 ani executati 2.378 de credite, cam cat ar fi putut acumula 300 de detinuti la un loc. Pe baza acestor credite el ar fi beneficiat de 20 de recompense cu suplimentarea drepturilor la pachet si vizita si 17 permisiuni de iesire din penitenciar (dintre care 10 in ultimele 12 luni calendaristice).", acuza FSANP.Gardienii arata ca din documentele pe care le vor pune la dispozitia DNA si care au stat la baza acordarii acestor credite reiese ca Borcea s-ar fi aflat de extrem de multe ori in situatia in care "".", acuza FSANP.Astfel, Borcea ar figura in evidente cu luni in care ar fi lucrat cate 30 de zile (ianuarie, iunie 2018) si chiar 33 de zile (martie 2018), excluzand celelalte activitati pe care cei care i-au acordat creditele pretind ca le-ar fi facut, in conditiile in care, in acele luni, ar fi avut cate 5 - 7 zile de permisie de iesire din penitenciar."De altfel, in ultimele 12 luni, media numarului de zile lucrate este de 28 in conditiile in care aproape in fiecare luna a beneficiat de acele 5 - 7 zile de permisie", explica gardienii.In acesti 4 ani de detentie, Borcea a participat pe hartie la peste 140 de programe si activitati educationale, primind credite pentru participarea la enorm de multe dezbateri, cateva redactari de reviste, ceva recenzii de carte si foarte multe concursuri tematice."Nu a facut cursuri de calificare, a absolvit in schimb module de scolarizare pentru adulti (geografie si istorie) . In medie, ceilalti detinuti participa la 9 - 12 astfel de programe si activitati educationale intr-un an, daca au timp si nefiind la munca", mai arata FSANP.Cristian Borcea a mai scris si doua asa-zise lucrari stiintifice pentru care a primit si zile castig si credite, una dintre acestea in doar 4 zile conform informatiilor pe care le detinem."Desi sunt destule neclaritati in legatura cu aceste opere, iar autorul nu-si poate aminti exact la ce se refera, detinutul si-a primit recompensele", precizeaza sindicalistii din sistemul penitenciar.In mod surprinzator, sustine FSANP, aplicatia de evidenta a recompenselor are un mare gol in ceea ce priveste corespondenta dintre activitatile desfasurate de Borcea si creditele primite, sistemul fiind in imposibilitatea de a inregistra automat activitati care se suprapun."La ceilalti detinuti nu sunt astfel de probleme, anchetatorii vor trebui sa lamureasca misterul", nu-si explica ce s-a intamplat, de fapt, sindicalistii.Potrivit acestora, exista, asadar, suspiciunea rezonabila a inregistrarii unor activitati fictive, lucru de altfel constatat si de catre Administratia Nationala a Penitenciarelor prin rapoarte de control precum cel cu numarul 67285/30 decembrie 2015.Asfel, inspectorii ANP au constat, verificand activitatile educationale la care a participat si pentru care a primit credite detinutul Borcea Cristian ca "in mod frecvent detinutii predau recenzia sau chestionarul completat detinutului repartizat la activitati educative sau direct coordonatorului de activitate, fara a avea loc activitati de grup la clubul sectiei".De asemenea s-a mai constatat ca "desi toate aceste activitati au fost programate sa se desfasoare de luni pana vineri, in intervalul orar 07:30 - 15:30, la aceste activitati au participat si au primit credite si detinuti repartizati la deservire, pontati efectiv pentru munca" precizand ca "nu exista nicio forma de evidenta care sa reliefeze prezenta detinutilor la aceste activitati".Cristi Borcea s-a eliberat conditionat din penitenciar pe 2 iulie, in urma unei decizii a Tribunalului Ilfov. El a fost condamnat definitiv, in anul 2014, de Curtea de Apel Bucuresti, la sase ani si patru luni de inchisoare cu executare in dosarul "Transferurilor de jucatori".