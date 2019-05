Borcea insista sa fie liberat conditionat: Am participat la munca, am platit prejudiciile, am facut tot ce se poate face!

Condamnarile

"Am facut tot ce se poate face"

DNA: Nu sunt dovezi ca s-a indreptat

"Participa la programe educative si religioase"

Ziare.

com

Borcea a cerut magistratilor sa fie liberat conditionat, decizia urmeaza sa fie anuntata astazi.Afaceristul contesta o decizie data de Judecatoria Sectorului 5, care a respins cererea lui Cristian Borcea de liberare conditionata si a stabilit ca fostul finantator de la Dinamo poate formula o noua cerere abia in luna septembrie.Borcea a fost condamnat, pe 8 februarie 2019, la 5 ani de inchisoare in dosarul Retrocedarilor de pe litoral, alaturi de Radu Mazare.Cum fostul finantator al clubului Dinamo mai avea o sentinta de 6 ani si 4 luni de inchisoare in dosarul Transferurilor din fotbal, Curtea de Apel Bucuresti a decis contopirea celor doua pedepse. In final: Borcea trebuie sa execute 7 ani si 6 luni inchisoare."Arat ca cele doua prejudicii, in cele doua dosare, le-am achitat la o saptamana dupa ce m-am predat, de fiecare data am facut credite bancare. Am achitat penalitati vechi de 20 de ani, de peste doua milioane de euro," a sustinut Borcea, in fata judecatorilor.El sustine ca a participat la munca, a fost recompensat, a tinut permanent legatura cu familia, a facut tot ce se poate pentru a se reintegra si a beneficia de eliberare."Am fost la regim inchis, semideschis, deschis, am fost la munca, am beneficiat de permisii, inclusiv in cele patru luni de cand sunt acum.", spune Borcea.El a precizat ca isi vede copiii din America de doua ori pe an.In schimb, procurorul DNA a cerut respingerea contestatiei."Propunerea de liberare conditionata a fost formulata la putin timp dupa emiterea mandatului de executare a pedepsei.. A retinut ca nu sunt dovezi suficiente ca persoana s-a indreptat si poate fi eliberata", explica DNA.La randul lor, cei doi avocati ai lui Borcea au pledat pentru eliberarea clientului lor si au aratat ca acesta indeplineste toate conditiile legale."Este staruitor in munca, imediat dupa transferul din Spitalul RahovaEl este repartizat la Sectorul descarcari, are 17 zile castig din munca deja, respecta regulile si programul. Am depus si tabel din care reiese ca participa la programe educative si religioase.A avut 36 de recompense, convorbiri online, permisie 5 zile.", a spus avocatul.Nu il ultimul rand, aparatorul a explicat ca Borcea are 9 copii in intretinere, "fetele nou-nascute nici macar nu l-au vazut".