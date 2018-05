Borcea ramane dupa gratii! Judecatorii au stabilit pe 26 august noul termen pentru discutarea eliberarii

A doua incercare

Judecatoria Sectorului 4 a respins astazi cererea lui Borcea de liberare conditionata. "Fixeaza termen de reiterare la data de 26 august 2018", mai arata magistratii cand are voie Borcea sa faca o noua cerere de eliberare. Decizia instantei poate fi contestata.Cristi Borcea executa o pedeapsa cu inchisoarea de sase ani si patru luni in dosarul transferurilor de jucatori. El a venit miercuri imbracat elegant in boxa arestatilor, cu camasa si sacou. A ascultat cu atentie pledoaria procurorului DNA si a avocatului sau.In ultimul cuvant, Borcea a avut o rugaminte pentru judecator: "Regret faptele comise. Imi pare rau pentru familie si pentru copii ca au suferit asa ceva. Va rog sa imi acceptati cererea".Este pentru a doua oara cand Cristian Borcea cere liberarea conditionata. El a mai facut o astfel de solicitare si in 2017. Atunci, Judecatoria Sectorului 4 i-a admis cererea, dar Tribunalul Ilfov a decis, in octombrie, ca fostul actionar al Dinamo nu poate fi eliberat conditionat si ca poate formula o noua cerere dupa sase luni. Primul care a pledat in acest caz a fost procurorul DNA, care a cerut respingerea ca nefondata a propunerii de liberare conditionata."Trebuie sa se tina seama de profilul socio-moral. Borcea are studii superioare, a avut comportament bun, a avut o pedeapsa mare pentru infractiuni extrem de grave. Nu a fost sanctionat, cele patru sanctiuni au fost anulate. A avut o conduita normala, nu exceptionala.Profilul moral si comportamental este normal. Pericolul generat de infractiunile comise este inca actual", a declarat procurorul DNA.Potrivit acestuia, faptele de care fostul finantator al clubului Dinamo a fost gasit vinovat au fost comise cu participatie majora de catre acesta. Referitor la situatia familiala, privind cei 6 copii, procurorul a aratat ca acest criteriu nu trebuie sa lucreze in favoarea sa."Cand a comis infractiunile nu s-a gandit la impactul acestora asupra familiei", a explicat anchetatorul.El a sustinut ca de la data primei analize a liberarii conditionate, in octombrie 2017, Borcea nu a dovedit eforturi temeinice pentru a se indrepta, dar a mai beneficiat de 4 recompense.Avocatul lui Cristi Borcea a aratat, in schimb, ca clientul sau a participat la cursuri, a muncit, a fost recompensat in numeroase randuri."A executat din condamnarea de 6 ani si 4 luni, o pedeapsa aspra, 4 ani si 2 luni (1519 zile sunt executate efectiv). 385 de zile castigate din munca. 228 de zile castigate pe recurs compensatoriu. A executat inca sase luni dupa prima cerere de liberare conditionata", a explicat aparatorul.Borcea ar fi primit in penitenciar un numar mare de recompense, 35, si ar avut 20 de evidentieri, cu suplimentarea drepturilor."A avut 14 permisiuni de a iesi din penitenciar pentru a isi vedea familia. I s-a dat astfel posibilitatea sa isi vada copiii mici, nascuti cand era in detentie. A facut tot ce i-a stat in putinta sa acopere prejudiciul.Copiii lui sunt atat de legati de tatal lor incat este imposibil sa fie folositi in favoarea lui. S-a gasit o solutie astfel incat ei sa creasca (sic!) ca fratii. Data trecuta, fratii isi asteptau tatal la usa, a fost foarte greu pentru copii sa afle ca trebuie sa mai astepte sase luni", si-a incheiat pledoaria avocatul.Cristian Borcea este incarcerat la Penitenciarul Jilava dupa ce a fost condamnat definitiv, in anul 2014, de Curtea de Apel Bucuresti, la sase ani si patru luni de inchisoare cu executare in Dosarul Transferurilor.In martie 2014, au fost condamnati Ioan Becali si Cristian Borcea la cate sase ani si patru luni de inchisoare, Victor Becali la patru ani si opt luni de inchisoare, George Copos la trei ani si opt luni de inchisoare, Mihai Stoica la trei ani si sase luni de inchisoare, Gheorghe Popescu la trei ani, o luna si zece zile de inchisoare, iar Jean Padureanu si Gheorghe Netoiu la cate trei ani si patru luni de inchisoare.In luna februarie a acestui an, magistratii instantei supreme au decis achitarea lui Cristian Borcea in dosarul privind mita data fostei judecatoare Geanina Terceanu.In acest dosar, Victor Becali a fost condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoare, Ioan Becali a primit sapte ani si patru luni de inchisoare, iar Geanina Terceanu a fost condamnata la sapte ani de inchisoare.