De ce a fost achitat Borcea pentru dare de mita, iar judecatoarea Terceanu a primit 7 ani cu executare

Sentinta, data de trei judecatoare

Declaratia Geaninei Terceanu

Discutia cu Cristi Borcea

"Eu si domnul Borcea ne placuseram reciproc"

Declaratia denuntatorului

"Interogatoriul din sala de judecata"

Intrebarile lui Cristi Borcea

Intrebarile avocatilor

Cum a motivat Curtea de Apel Bucuresti

"Nu a fost, nu ne-am placut"

Nuantele din ultima declaratie

"Sunt nevinovat"

Ziare.

com

Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a stabilit marti definitiv ca fostul finantator al clubului Dinamo Bucuresti, Cristi Borcea, nu este vinovat de acuzatia de dare de mita, in dosarul judecatoarei Geanina Terceanu (Teodorovici in unele documente, numele de dupa divort - n.r.). Decizia a fost data in baza articolului din Codul de Procedura Penala potrivit caruia "fapta nu exista". Verdict: achitare.Magistratii au admis apelul lui Cristi Borcea, care fusese condamnat initial in acest caz la 3 ani si 6 luni de inchisoare. Pedeapsa fusese contopita cu cea din dosarul "Transferurilor" si a rezultat o sentinta finala de 7 ani si 10 luni. Borcea executa din martie 2014 o condamnare de 6 ani si 4 luni primita in dosarul "Transferurilor". El are dreptul de a face o cerere de liberare conditionata in aprilie 2018.Geanina Terceanu a fost incarcerata marti seara dupa ce a fost condamnata la 7 ani de inchisoare pentru ca a primit spaga 185.000 de euro de la fratii Giovani si Victor Becali pentru a da o decizie de achitare in dosarul "Transferurilor". Victor Becali, condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoare, s-a predat la Politia Ilfov, iar Ioan Becali, condamnat la sapte ani si patru luni de inchisoare, s-a predat la Politia Slobozia.Decizia in acest caz a fost data de trei judecatoare: Lavinia Lefterache, Lucia Rog si Luciana Mera. Inalta Curte urmeaza sa motiveze acesta sentinta in perioada urmatoare. Ziare.com a analizat cum au evoluat declaratiile date de judecatoarea Geanina Terceanu in ce-l in priveste pe Cristi Borcea, ce alte probe au fost in acest caz si care a fost pozitia fostului sef de la Dinamo.Cristi Borcea a ajuns sa fie pus sub acuzare in acest dosar dupa ce judecatoarea Geanina Terceanu a povestit, in 2016, la DNA foarte amanuntit cum i-a facut o vizita acasa acestuia. Totul ar fi fost intermediat de avocatul George Iorgovan, fiul juristului Antonie Iorgovan, cel care a scris Constitutia Romaniei din 1991.Trebuie spus ca George Iorgovan a fost pus sub acuzare pentru marturie mincinoasa in acest dosar, dupa ce a negat constant declaratia magistratului. El a fost achitat definitiv, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat la 1 an de inchisoare cu suspendare. "Nu inteleg de ce doamna Terceanu m-a tras in acest dosar. Nu am dus-o cu nicio masina, nu am luat-o de nicaieri. Totul este o poveste", spunea George Iorgovan in fata magistratilor.Judecatoarea a sustinut ca totul s-ar fi intamplat in vara anului 2009, in timpul vacantei judecatoresti, imediat dupa ce dosarul "Transferurilor" i-ar fi fost repartizat. "Am fost de acord sa ma intalnesc cu Cristian Borcea, eu fiind dusa la intalnire cu Iorgovan George cu masina acestuia. Nu retin unde anume a avut loc aceasta intalnire, cred insa ca a fost intr-o localitate de langa Bucuresti, retin ca am traversat o cale ferata, iar intalnirea a avut loc intr-o vila foarte mare. Eu am crezut ca acolo este casa lui Borcea Cristian, fapt pe care el l-a confirmat", a povestit Terceanu.Borcea i-ar fi spus ca nu este vinovat in dosarul in care era judecat, incercand sa-mi explice mecanismul transferurilor de jucatori. "Intalnirea mea cu domnul Borcea a durat aproximativ doua ore, timp in care in locuinta acestuia nu au fost alte persoane. La finalul vizitei mele la domnul Borcea, acesta m-a atentionat ca mi-a lasat ceva in geanta. La acel moment nu m-am uitat in geanta sa vad ce-mi lasase. La un moment dat acasa la domnul Borcea a revenit avocatul George Iorgovan, eu nu l-am chemat si nu stiu daca domnul Borcea l-a chemat telefonic. Din spusele domnului Iorgovan, acesta fusese in acest timp la un restaurant, nu stiu unde", a mai povestit Terceanu.Judecatoarea a mai sustinut, in declaratia data, ca in masina, in drum spre Bucuresti, Iorgovan ar fi intrebat-o ce s-a intamplat cat a stat la domnul Borcea, iar ea i-ar fi spus ca nu s-a intamplat nimic, dupa care a lasat-o apoi acasa."Dupa ce am ajuns acasa am vazut ca in geanta Borcea imi lasase o suma de bani, din cate imi amintesc 10.000 de euro, in euro, nu-mi amintesc ce cupiuri. Nu am purtat vreo discutie ulterioara despre aceasta suma de bani nici cu George Iorgovan, nici cu Cristian Borcea. Perceptia mea a fost insa ca aceasta suma de bani nu-mi fusese data in legatura cu dosarul pe care-l judecam, in care Borcea era inculpat, ci o urmare a faptului ca eu si domnul Borcea ne placuseram reciproc, el dorind sa ne mai vedem si ulterior, context in care eu am apreciat ca el a intentionat sa-mi faca un cadou", a mai declarat Terceanu.Cu ocazia vizitei facute acasa la Borcea, judecatoarea i-ar fi lasat acestuia un numar de telefon. Terceanu a povestit ca Borcea ar fi sunat-o ulterior cerandu-i sa se mai vada, insa ea ar fi tot amanat, astfel o alta intalnire cu Borcea nu a mai avut loc.Unul dintre denuntatorii din dosar, Teodoris Manole, a declarat la DNA ca Geanina Terceanu i-ar fi povestit si lui scena."Avocatul George Iorgovan (pe care eu il stiam din alte imprejurari) ii ceruse in mod insistent doamnei Terceanu Geanina sa se intalneasca cu Borcea Cristian, doamna Terceanu Geanina mi-a spus ca in cele din urma a cedat insistentelor acestuia, mergand la o intalnire cu Cristian Borcea, nu mi-a spus unde a avut loc intalnirea. Doamna Terceanu Geanina mi-a spus ca cu acel prilej, Cristian Borcea i-a dat suma de 10.000 euro. Dupa un timp i-am spus lui Giovanni Becali ceea ce aflasem, anume ca Terceanu Geanina luase 10.000 euro de la Borcea Cristian, aceasta spunandu-mi ca stie deja de la Borcea Cristian acest lucru", a explicat Manole.Procurorii DNA au facut si un proces-verbal, privind traseul urmat de judecatoarea Geanina Terceanu catre vila lui Cristi Borcea, aceasta privea situarea locuintei intr-o localitate de langa Bucuresti, traversarea unei cai ferate si dimensiunile impresionante ale locuintei. Concluzile procesului verbal erau in sensul celor afirmate de Terceanu.La DNA, Borcea a dat initial o declaratie in care a negat acuzatiile, el a explicat ca nu s-a intalnit niciodata cu judecatoarea Terceanu, in afara termenelor de judecata. Dupa punerea in miscare a actiunii penale si-a exercitat dreptul procesual de a nu da declaratii.La Curtea de Apel Bucuresti, in faza de fond a procesului, in iunie 2016, Terceanu a dat si alte detalii despre aceasta intalnire si practic si-a confirmat declaratia de la DNA. Din boxa acuzatilor, Cristi Borcea i-a pus mai multe intrebari.Judecatoarea a dat detalii si cu privire la banii care ar fi fost primiti de la Borcea. "Iorgovan mi-a facut legatura cu Borcea in 2009. Acesta m-a dus la locuinta lui Borcea. Era noapte, dar am observat ca e o casa mare. Am discutat aproximativ 2 ore, nu am discutat nimic despre dosar pentru ca abia imi fusese repartizat. In plus avea 49 de volume de urmarire penala, un rechizitoriu de 500 de pagini, n-am discutat nici despre vreo solutie. Am avut discutii amicale. La finalul intalnirii mi-a lasat un plic, nu l-am deschis. Acasa am vazut ca era acea suma de bani (10.000 de euro- n.red.). Am presupus ca este in legatura cu acel dosar pentru ca era inculpat", a precizat judecatoarea.Geanina Terceanu: "Borcea a incercat sa mi se planga de dosar, sa-mi explice mecanismul transferurilor, dar i-am spus ca deocamdata nu inteleg despre ce e vorba si oricum sunt genul de judecator care citeste dosarele. Ulterior, Borcea l-a sunat pe Iorgovan si i-a spus sa vina sa ma ia, ca s-a terminat discutia".Cristi Borcea vrea sa puna intrebari, iar instanta accepta. El face mai multe afirmatii si s-a incurcat cand a pus intrebarea. Borcea a incearcat sa arate ca Terceanu nu ar fi fost de fapt la el acasa.Casa mea e una mediatizata, toata lumea stie unde era... Langa o cale ferata, a fost filmata si din elicopter! din moment ce spune ca a stat 2 ore, sa dea mai multe detalii! Cand stai doua ore in casa cu cineva....Eu dau 10 mii si ceilalti 200 si ceva de mii....!Era mare casa, dar era intuneric, oricum discutia s-a purtat intr-o incapere gen bucatarie. Nu m-a dus in toata casa.Dar unde ai intrat cu masina? In garaj, in curte? Aveam paza, nu aveam?Masina a fost parcata undeva....Din cate imi amintesc in fata portii. Iorgovan m-a condus in interior, acolo astepta domnul Borcea, si ne-a facut cunostinta.Initial a spus ca i-am dat bani pentru dosar, ulterior a spus la DNA ca i-am dat bani pentru ca ne placeam. Acum a revenit....Unul dintre avocatii inculpatilor a vrut sa puna si el cateva intrebari, iar instanta i le-a acceptat.Va amintiti marca masinii, ceva?Nu m-a interesat, dar parca era o masina gen limuzina.Terceanu i-a solicitat favoruri lui Iorgovan, pe vremea cand era consilier pe probleme juridice al lui Sorin Oprescu?Ce legaturi aveam eu ca judecator cu Primaria Capitalei? Nu am solicitat nimic. Judecatoarea a tinut sa precizeze instantei ca decizia de achitare data in dosarul "Transferurilor" ar fi fost data pe baza convingerilor, in urma analizarii probelor din dosar.In cazul asta, de ce, cand ati ajuns acasa si ati gasit banii, nu ati restituit suma?Geanina Terceanu: Pentru ca in urma discutiilor de 2 ore intre noi s-a creat o legatura interumana, n-am considerat ca trebuie sa-i restitui banii.Curtea de Apel Bucuresti, care l-a condamnat pe Cristi Borcea in faza de fond a procesului, a aratat cu privire la veridicitatea declaratiilor Geaninei Terceanu, ca nu exista niciun element din care sa rezulte ca aceasta a facut afirmatii necorespunzatoare adevarului cu privire la Borcea."Astfel, intre cei doi inculpati nu a existat nicio situatie conflictuala, iar inculpata Teodorovici Geanina a aratat ca a primit sume de bani doar de la inculpatii Becali Ioan, Becali Victor si Borcea Cristian, iar nu si de la ceilalti inculpati din dosarul Transferurilor, care erau de asemenea persoane publice, ce dispunea si de posibilitati financiare ridicate", a motivat instanta.Curtea de Apel Bucuresti a avut in vedere si declaratia lui Teodoris Manole si procesul verbal privind traseul urmat de Terceanu."Ca atare, tinand seama de toate imprejurarile ce rezulta din mijloacele de proba administrate, instanta apreciaza ca inculpatul Borcea Cristian a comis infractiunea de dare de mita, neexistand nici un dubiu in acest sens", a mai aratat Curtea de Apel Bucuresti.In mai 2017, in declaratia data la Inalta Curte, Borcea a explicat ca el nu a avut nicio intalnire cu judecatoarea."Doamna judecator a spus dupa doua luni de arest ca a fost la mine acasa, adusa de Iorgovan. Nu a fost, nu am discutat despre dosar, nu ne-am placut, nu i-am oferit nicio suma de bani. Dupa alte doua luni a spus ca a fost la mine acasa, ne-am placut, a spus ca nu cunoaste detalii din dosar ca il are de o saptamana si ca i-am dat bani, dar nu pentru dosar, ci drept cadou, pentru ca ne-am placut si urma sa ne mai intalnim. Nu ne-am vazut, nu ne-am placut, nu ne-am iubit, nu am avut nici copil, cum a spus ultima oara in instanta! Va dati seama, m-a intrebat familia, copiii: Tata, mai ai un copil?!", a declarat Borcea.In noiembrie 2017, judecatoarea a facut mai multe declaratii, inainte ca sedinta sa fie declarata secreta. "Gazeta Sporturilor" a descris sedinta."Domnul Borcea a vrut sa discutam despre dosar si i-am zis ca abia l-am primit si i-am explicat ca nu se pune problema sa vorbim. A mai insistat, dar i-am explicat acelasi lucru. Dupa aceea am purtat o discutie generala, ca doi oameni care doreau sa umple timpul. Cand eram pe picior de plecare, Borcea mi-a spus ca mi-a lasat ceva in geanta, dar nu am fost curioasa si nu m-am uitat pe loc. Am deschis geanta acasa si am vazut un plic cu 10.000 de euro. Initial am crezut ca banii erau pentru ca ne-am placut reciproc, dar a fost doar impresia mea.Pana atunci nu mai vorbisem cu Borcea. Il cunosteam doar din dosar. Cand am vorbit cu Borcea, deja discutasem cu fratii Becali despre niste bani, dar nu direct, ci prin Manole Teodoris (n.r. denuntatorul) ".Intrebata de ce abia acum a vorbit despre Cristi Borcea, dupa ce la urmarirea penala a vorbit doar de fratii Becali si Teodoris, Geanina Terceanu a raspuns cu vocea stinsa: "Nu mai tin minte cate declaratii am dat. S-a lucrat foarte mult asupra mea ca sa declar si despre Borcea, pentru ca asa scrie in denunt. Am fost amenintata, dar nu de catre inculpati. Ei se feresc sa discute cu mine. Nu vreau sa zic ce mi s-a intamplat la urmarirea penala decat in ultima mea cuvantare".Dupa aceasta declaratie, judecatoarea care se ocupa de dosar a cerut ca sedinta sa fie inchisa si sa ramana in sala doar cei implicati in dosar, a mai scris "Gazeta Sporturilor" "Va rog sa ma credeti ca spun adevarul. Sunt nevinovat, nu i-am dat direct sau indirect nicio suma de bani. Sustin pledoaria avocatei mele", a spus, pe 7 februarie 2018, in ultimul cuvant, Cristi Borcea. Aparatoarea acestuia a aratat instantei ca fostul sef de la Dinamo nu a recunoscut acuzatiile in acest caz. "Fapta nu exista. Va rog sa-l achitati. Singurul mijloc de proba impotriva lui a fost declaratia Geaninei Terceanu. Ulterior, a mai venit cineva cu o declaratie. Ambii voiau sa beneficieze de articolul 19", a spus aparatoarea lui Borcea, care ar fi interesul acestora.Avocata a mai facut trimitere la cazul "Retrocedarilor de pe litoral", in care Cristi Borcea a fost achitat in faza de fond a procesului. Aparatoarea a explicat ca Geanina Terceanu ar fi fost "fortata" de DNA sa dea declaratii impotriva clientului sau. "Intalnirea dintre cei doi nu a existat niciodata", a spus avocata lui Cristi Borcea.