De ce numarul mare de copii nu i-a adus eliberarea lui Borcea. Instanta: Unii minori au fost conceputi si nascuti in perioada detentiei

"A nesocotit ca va fi sanctionat"

"Faptele sunt grave"

Incarcerat din 2014

Motivul: Borcea nu s-a gandit ca ar putea fi sanctionat pentru faptele sale si si-a asumat ca nu o sa-si vada o parte dintre copii, deoarece pe unii i-a conceput in perioada in care era condamnat.Potrivit datelor din dosarul in care a cerut eliberarea conditionata, el urmeaza sa stea la mama lui si nu cu copiii sai.Aceasta este o parte din motivarea Judecatoriei Sectorului 4 care i-a respins lui Borcea cererea de liberare conditionata.Instanta a decis ca fostul actionar al lui Dinamo sa mai poata formula o noua cerere de liberare conditionata abia pe 26 august 2018. Decizia a fost contestata de fostul director al clubului Dinamo.Pe de alta parte, numarul mare de copii ar trebui privit ca o cauza de agravare a situatiei. Motivul: "condamnatul, la data comiterii faptelor, a actionat cu extrem de mare usurinta, nesocotind posibilitatea de a fi sanctionat pentru faptele reprobabile pe care le comite si acceptand totusi producerea rezultatului vatamator, fara a-si lua in considerare catusi de putin copiii"."In plus, chiar si in perioada detentiei, si-a asumat imposibilitatea prezentei in viata unora dintre copiii conceputi si nascuti in aceasta perioada", au atras atentia judecatorii.Magistratii mai arata ca, dupa ce au analizat declaratiile notariale depuse la dosar de avocatii lui Cristi Borcea, declaratii date de femeile cu care acesta are copii, dar si declaratia mamei acestuia, se retine ca, ulterior liberarii, fostul director va locui cu mama sa si nu cu vreunul dintre copii.In motivarea solutiei, Judecatoria Sectorului 4 arata ca faptele comise sunt grave, de aceea, timpul petrecut in detentie este "vadit insuficient"."Instanta constata gravitatea deosebita a faptelor comise, prejudiciul mare creat si, fata de toate acestea, timpul petrecut de condamnat in penitenciar apare ca vadit insuficient pentru a se putea considera in vreun fel atins scopul pedepsei aplicate.Mai mult, pedeapsa aplicata de instanta este o pedeapsa mare, executarea urmand sa expire la data de 18.11.2019, acest termen fiind scurtat ca urmare a zilelor castig acordate prin legea recursului compensatoriu.Instanta apreciaza ca in acest context condamnatul nu prezinta inca suficiente garantii in sensul ca si-ar fi format o atitudine corecta fata de ordinea de drept nefiind, pe cale de consecinta, indeplinite conditiile legale pentru a se putea dispune liberarea sa conditionata", mai precizeaza sursa citata.A fost pentru a doua oara cand Cristian Borcea a cerut eliberarea conditionata.El a mai facut o astfel de solicitare si in 2017. Atunci, Judecatoria Sectorului 4 i-a admis cererea, dar Tribunalul Ilfov a decis, in octombrie, ca fostul actionar al Dinamo nu poate fi eliberat conditionat si ca poate formula o noua cerere dupa sase luni.Cristian Borcea este incarcerat la Penitenciarul Jilava dupa ce a fost condamnat definitiv, in anul 2014, de Curtea de Apel Bucuresti, la sase ani si patru luni de inchisoare cu executare in Dosarul Transferurilor.