Judecatoarea care a luat spaga in dosarul Transferurilor a fost ridicata de politisti de acasa pentru a fi incarcerata

Victor Becali, condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoare, s-a predat la Politia Ilfov, iar Ioan Becali, condamnat la sapte ani si patru luni de inchisoare se preda la Politia Slobozia.Conform procedurilor, toti trei vor fi plasati in carantina 21 de zile, timp in care vor fi cazati intr-o sectie speciala, iar la expirarea acestei perioade urmeaza sa fie stabilit regimul de executare a pedepsei.Magistratii instantei supreme au decis, marti, condamnarea la cinci ani si opt luni de inchisoare a lui Victor Becali, Ioan Becali a primit sapte ani si patru luni de inchisoare, in timp ce Cristian Borcea a fost achitat, in dosarul in care sunt acuzati ca i-au dat mita aproape 200.000 de euro fostei judecatoare Geanina Terceanu pentru a da o solutie favorabila in dosarul transferurilor de jucatori. La randul sau, Geanina Terceanu a fost condamnata la sapte ani de inchisoare.Alaturi de Cristian Borcea, au fost achitati si avocatii Antonie Iorgovan si Daniel Petre.Procurorii DNA i-au trimis in judecata, in februarie 2016, pe Geanina Terceanu pentru luare de mita, pe cei trei oameni de fotbal pentru dare de mita si pe cei doi avocati pentru marturie mincinoasa.Potrivit procurorilor, in cursul lunii februarie 2009, Geaninei Terceanu, in calitate de judecator in cadrul Tribunalului Bucuresti, i-a fost repartizat dosarul in care Borcea si fratii Becali fusesera trimisi in judecata pentru inselaciune si evaziune fiscala privind transferurile unor jucatori.Pe 3 aprilie 2012, Terceanu a pronuntat in dosarul respectiv o hotarare de achitare fata de toti inculpatii trimisi in judecata si pentru toate infractiunile retinute in sarcina acestora, achitare pronuntata in temeiul dispozitiilor art. 10 lit. a din Codul de procedura penala din anul 1968 ("fapta nu exista").Potrivit rechizitoriului, pentru a pronunta aceasta solutie, magistratul ar fi primit, in intervalul aprilie 2009 - mai 2012, o suma totala de 195.000 de euro, din care 185.000 de euro de la Ioan si Victor Becali, iar 10.000 de euro de la Cristian Borcea.Din banii primiti, magistratul a folosit 56.000 de euro pentru cumpararea unei locuinte.Avocatii Iorgovan si Petre au fost audiati in calitate de martori in legatura cu faptele de care sunt acuzati Terceanu si respectiv cei trei oameni de fotbal in acest dosar, ocazii cu care acestia au facut afirmatii mincinoase, potrivit procurorilor.In 12 noiembrie 2012, hotararea de achitare pronuntata de Geanina Terceanu a fost desfiintata printr-o decizie a Curtii de Apel Bucuresti, care a dispus pedepse intre trei si opt ani de inchisoare, cu executare sau cu suspendare, in cazul inculpatilor. Ioan Becali a fost condamnat la opt ani de inchisoare, iar Victor Becali si Cristi Borcea, la cate sapte.