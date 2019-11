Prima miscare a lui Borcea dupa eliberarea din penitenciar: Contesta sentinta definitiva din dosarul Retrocedarilor de pe litoral

Sesizarile la CCR

Contestatia lui Mazare, respinsa

Cristi Borcea a depus pe 15 noiembrie la Inalta Curte o contestatie in anulare, cale de atac extraordinara impotriva sentintei definitive. Instanta a stabilit primul termen de judecata pe 5 decembrie.Fostul actionar al clubului Dinamo a fost eliberat din penitenciar pe 6 noiembrie , in baza unei decizii date de Tribunalul Ilfov. El executa o pedeapsa de 7 ani si 6 luni de inchisoare rezultata din contopirea celor doua pedepse primite in dosarele Retrocedarilor de pe litoral (5 ani) si Transferurilor din fotbal (6 ani si 4 luni).Dupa eliberare, sotia lui Cristi Borcea, Valentina Pelinel, a postat mai multe fotografii alaturi de acesta.Demersul lui Cristi Borcea vine dupa ce, la inceputul lunii, presedintele Senatului, Teodor Melescanu, si Avocatul Poporului, Renate Weber, au sesizat CCR cu privire la modalitatea de constituire a completurilor de apel de 3 judecatori de la Inalta Curte.Un astfel de complet a dat decizia definitiva in cazul Retrocedarilor de pe litoral. Cei doi reclama ca judecatorii din completurile de apel de 3 judecatori de la Inalta nu au fost trasi la sorti.Este exact motivul invocat de avocatii din acest dosar in cazul mai multor inculpati care au depus contestatatii in anulare similare.In acest caz, magistratii instantei supreme au respins deja contestatia in anulare formulata de Radu Mazare impotriva deciziei de condamnare definitiva la 9 ani.", se arata in decizia magistratilor Inaltei Curti.Pe de alta parte, instanta a admis in principiu (adica cererea lor intruneste conditiile pentru a fi judecata) contestatiile in anulare formulate de alti condamnati in dosar: Dima Alin Horatiu, Andrei Aurel Jean, Nejloveanu Niculae, Giurgiucanu Georgica si Savulescu Emil Dragos.