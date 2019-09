Cristi Borcea vrea sa iasa din inchisoare: Cand va primi decizia si ce a declarat in fata judecatorului

Ziare.

Omul de afaceri ce ispaseste o condamnare de 7 ani si jumatate de inchisoare a fost adus marti la Judecatoria Sectorului 4, acolo unde a fost analizata solicitarea de liberare conditionata.Borcea a primit saptamana trecuta aviz favorabil din partea Penitenciarului Jilava, iar Judecatoria Sectorului 4 a ramas in pronuntare, urmand a da o sentinta in aceasta speta in cursul zilei de miercuri, transmite corespondentulFostul conducator de la Dinamo a incercat sa ii convinga pe judecatori ca merita sa fie eliberat, sustinand ca a fost un detinut model."Am participat in aceste 5 luni de la condamnare la activitati, am achitat in ambele fapte prejudiciile din proprie initiativa, plus peste 2 milioane de euro penalitati. Am muncit in toate cele 5 luni, in fiecare zi. Am participat la toate cursurile si programele, iar unele nu au fost creditate si nu am mers dupa castig.Nu se putea merge la mai mult maxim o activitate pe luna. Sa mergi si la munca, si la activitate nu se putea. Am fost vizitat de cei 9 copii in penitenciar, am tinut legatura cu mediul familial. Am peste 2 ani de zile in plus fata de fractia propozabila pentru conditionare.Nu am nicio sanctiune. Am muncit pe propria semnatura si am muncit non stop! Nu stiu ce as putea sa mai fac! Va rog mult sa fiti de acord cu concluziile avocatei mele", a spus Borcea in fata instantei.Totodata, avocata lui Borcea a argumentat ca acesta a depasit fractia cu mai mult de 2 ani si a muncit, desi a avut probleme de sanatate, fiind recompensat in interiorul penitenciarului.Cristi Borcea a fost condamnat pe 7 februarie 2019 la cinci ani de inchisoare in dosarul retrocedarii plajelor, impreuna cu Radu Mazare si Dragos Savulescu.Cum fostul finantator al clubului Dinamo mai avea o sentinta de 6 ani si 4 luni de inchisoare in dosarul "Transferurilor din fotbal", Curtea de Apel Bucuresti a decis contopirea celor doua pedepse. In final, Borcea trebuie sa execute 7 ani si 6 luni de inchisoare.Fostul actionar dinamovist a mai avut o tentativa de eliberare si in luna mai, dar Tribunalul Bucuresti i-a respins-o.C.S.