Cristian Borcea poate fi liberat conditionat - decizia e definitiva

Condamnat in 2 dosare

"Dispune punerea de indata in libertate a intimatului - condamnat Borcea Cristian de sub puterea MEPI nr. 132/2019 emis de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia I Penala, in baza sentintei penale nr. 48/ 2019, daca nu este retinut sau arestat in alta cauza", este minuta instantei.O decizie similara in acest caz luase si Judecatoria Sectorului 4. Concret, Tribunalul a respins miercuri contestatia procurorilor DNA.Cristi Borcea a revenit in puscarie la inceputul lunii februarie 2019, dupa ce a fost condamnat la cinci ani de inchisoare in dosarul retrocedarii plajelor, impreuna cu Radu Mazare si Dragos Savulescu.Cum fostul finantator al clubului Dinamo mai avea o sentinta de 6 ani si 4 luni de inchisoare in dosarul "Transferurilor din fotbal", Curtea de Apel Bucuresti a decis contopirea celor doua pedepse. In final, Borcea trebuia sa execute 7 ani si 6 luni de inchisoare.I.S.