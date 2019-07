Cristi Chivu, recompensat de Inter

Ziare.

com

Fostul capitan al nationalei Romaniei va antrena, incepand cu sezonul acesta, echipa under 17 a formatiei italiene.Cu Cristi Chivu antrenor, echipa under 14 a Interului a castigat mai multe trofee importante in sezonul recent incheiat."O aventura noua pentru Cristian Chivu, care va pregati formatia under 17 dupa experienta pozitiva de la under 14", se arata intr-un comunicat publicat astazi pe site-ul oficial al lui Inter.Cristi Chivu, ajuns la 38 de ani, a jucat pentru Inter in perioada 2007-2013, avand in palmares nu mai putin de 9 trofee alaturi de formatia milaneza.I.G.