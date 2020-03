Chinul prin care a trecut sambata Cristi Chivu, iesit la cumparaturi in Milano

Ziare.

Fostul international roman a iesit sambata la cumparaturi, insa, din cauza masurilor luate de autoritatile italiene pentru a impiedica raspandirea coronavirusului, a stat nu mai putin de cinci ore la coada!Oamenii trebuie sa pastreze distanta intre ei chiar si in afara magazinelor, iar iesirea la cumparatori s-a dovedit o adevarata aventura pentru Chivu."Cristi Chivu a fost la supermarket astazi... timp de 5 ore. Stati in casa", a scris sotia sa, Adelina, pe retelele de socializare.Vezi si: Cristi Chivu, mesaj din Milano: "Stati dracu' in casa! Daca beti o tuica dimineata nu inseamna ca nu luati coronavirus" Autoritatile din Italia au anuntat, sambata seara, bilantul pentru ultimele 24 de ore, iar situatia e dezastruoasa, inregistrandu-se un nou numar record al persoanelor care au decedat din cauza COVID-19.Nu mai putin de 793 de persoane au cazut victime coronavirusului in ultimele 24 de ore.In total, in Italia s-au inregistrat 4.825 de decese, potrivit unui anunt facut de Agentia de Protectie Civila din Peninsula.Numarul cazurilor pozitive a urcat si el, fiind acum la 42.681, dupa ce sambata seara au fost anuntate alte 4.821 de cazuri! In total, Italia a consemnat 53.578 de cazuri.I.G.