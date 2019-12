Chivu, viitorul selectioner al nationalei de tineret?

Ziare.

Potrivit site-ului gsp.ro , oficialii FRF l-au trecut si pe fostul mare fundas roman pe lista potentialilor selectioneri dupa ce au creionat portretul robot al antrenorului pe care il doresc.Marele favorit pentru a prelua reprezentativa Under 21 este in continuare Adi Mutu, "Briliantul" avand o relatie excelenta cu sefii Federatiei din perioada in care a lucrat pentru forul condus de Rzvan Burleanu.Ar mai fi pe lista si Edi Iordanescu, insa situatia acestuia este mai complicata, el fiind sub contract cu cei de la Gaz Metan Medias.Nationala de tineret a ramas fara antrenor dupa ce Mirel Radoi a fost numit selectioner al Romaniei ca urmare a demiterii lui Cosmin Contra.