Cristi Chivu a rememorat care sunt cei mai dificili adversari pe care i-a avut de-a lungul carierei

Chivu e antrenor acum la o grupa de juniori a lui Inter si a recunoscut ca printre altii, mari jucatori in fata carora a evoluat au fost nume ca Zinedine Zidane , Cristiano Ronaldo sau Lionel Messi "Am avut adversari foarte periculosi de-a lungul carierei, sunt un norocos din acest punct de vedere. Daca ar fi sa dau cateva nume, i-as sublinia pe Zidane, Ronaldo, Shevcenko, Ruud van Nistelrooy, Messi sau Cristiano Ronaldo ", puncta Chivu intr-o interventie telefonica pentru DigiSport.El a fost intrebat in cadrul emisiunii Fotbal Club despre grava accidentare suferita la cap in timpul perioadei petrecute la Inter: "Nu-mi amintesc deloc lovitura, cazatura, ci doar faptul ca eram constient pe jos, dar bratul stang imi era paralizat.Nici nu l-am mai simtit vreo doua luni. Mi-am pus mana in cap sa vad daca-mi curge sange, insa nu mai aveam os. Era o gaura!", a mai adaugat fostul jucator de la Roma sau Ajax.Chivu a evoluat la Inter intre 2007 si 2013, marcand 3 goluri in 115 partide.Se poate lauda in palmares cu campionatul, Cupa si Supercupa in Olanda, toate cu Ajax, Cupa Italiei cu Roma, apoi 3 titluri cu Inter, doua Cupe, doua Supercupe in Italia, Liga Campionilor si CM al cluburilor.D.A.