Cristi Chivu ar putea ajunge antrenor la o formatie cu nume din Serie A - presa

La 38 de ani, Chivu ar putea fi numit in functia de antrenor secund la o formatie cu nume din Serie A, e vorba de Sampdoria , cel putin asta au aflat jurnalistii din Peninsula, de la primocanale.it Fostul mare jucator de la Inter si AS Roma ar putea fi numit secundul lui Di Francesco la Samp, in cazul in care acesta va fi numit antrenori la genovezi, dupa ultima sa aventura la Roma.Sampdoria a terminat sezonul recent incheiat pe 9 si tocmai s-a despartit de fostul sau antrenor Marco Giampolo, care va pleca la AC Milan Cristi Chivu a antrenat in ultima perioada echipa Under 14 a lui Inter, in prima sa activitate ca tehnician, dupa ce si-a dobandit licenta UEFA A.Fostul capitan al lui Ajax a castigat in Italia UEFA Champions League cu Inter in 2010, antrenat fiind atunci de portughezul Jose Mourinho Romanul a ajuns in Italia in 2003, fiind transferat in Serie A la AS Roma, de la Ajax.D.A.