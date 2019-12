Cristi Chivu, invitat de onoare la meciul de retragere al lui Sneijder

Ziare.

Potrivit presei sportive din Olanda, Sneijder (35 ani), care s-a retras de la nationala tarii sale in toamna anului trecut, cu ocazia unui meci amical, la Amsterdam, cu Peru (2-1), a anuntat ca doreste sa organizeze un meci de adio si la Utrecht, orasul sau natal.Sneijder va evolua intr-o echipa alaturi de colegi pe care i-a avut la nationala , precum Clarence Seedorf, Dirk Kuijt, Patrick Kluivert, Arjen Robben, Mark van Bommel, Giovanni van Bronckhorst si Edgar Davids, antrenor urmand sa fie Bert van Marwijk.Formatia adversa, care va fi pregatita de Jose Mourinho , va avea in componenta fosti coechipieri de la cluburile unde Sneijder a evoluat de-a lungul carierei, cum ar fi Samuel Eto 'o, Julio Cesar, Javier Zanetti, Cristian Chivu, Diego Milito, Esteban Cambiasso sau Dejan Stankovic.Alte nume importante care vor fi prezente la eveniment vor fi anuntate pe parcursul anului viitor.Sneijder si-a inceput cariera la academia lui Ajax Amsterdam , in 2002. In anul 2007 a fost cumparat de Real Madrid pentru suma de 27.000.000 euro, o suma fabuloasa pentru acea vreme, unde a reusit sa castige si titlul in acelasi an.La Inter Milano a ajuns in vara anului 2009 si a devenit un adevarat star al echipei lui Jose Mourinho care antrena atunci echipa. Coleg cu internationalul roman Cristi Chivu, el a reusit tripla castigand titlul, Cupa Italiei si Liga Campionilor.A avut 134 de prezente la nationala Olandei.