Dupa Mutu, Burleanu il vrea si pe Chivu la Federatie: Ce oferta i se pregateste fostului capitan al nationalei

Iar fostul capitan al echipei nationale ar urma sa primeasca in curand o propunere pentru a se alatura Federatiei. Gazeta Sporturilor sustine ca lui Chivu i se va propune postul de manager al nationalelor Under 17 si Under 19.Si pentru ca fostul fundas are in fata o cariera promitatoare de antrenor, Federatia ii va da mana libera in pregatirea celor doua echipe nationale.Astfel, chiar daca reprezentativele U17 si U19 vor avea selectioneri proprii, deciziile importante vor fi luate de managerul Chivu.Cristi Chivu si-a inceput cariera de antrenori la echipa la care a cunsocut cele mai mari succese ca jucator, Inter Milano.El a preluat mai intai o echipa de juniori sub 14 ani alaturi de care a avut rezultate foarte bune, iar apoi a fost promovat la U17, unde continua sa impresioneze.Ramane de vazut daca fostul mare international va accepta sa lucreze alaturi de Burleanu la FRF, asta pentru ca la precedentele alegeri de la Federatie el a facut parte din echipa invinsului Ionut Lupescu.