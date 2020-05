Victor Becali, despre cel mai dificil transfer pe care l-a realizat

Ziare.

Impresarul spune ca mutarea lui Cristian Chivu de la AS Roma la Inter a fost extrem de dificila."Chivu de la Roma la Inter a fost cel mai dificil transfer, pentru ca au fost problemele cele mai mari intre cluburi, au fost oferte mari de la Barcelona, Real Madrid", a spus Victor Becali la Prosport Live "Roma prefera sa il dea in strainatate decat in Italia. S-au dus cateva mii de suporteri ai Romei la primul amical, l-au numit tradator", a adaugat impresarul.Cristi Chivu a ajuns la Inter in 2007, in schimbul a 18 milioane de euro.6 ani a jucat apoi Chivu la Inter, cu care avea sa castige 9 trofee, printre care si Liga Campionilor.