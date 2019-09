Aviz pozitiv la cererea de eliberare conditionata a lui Cristian Borcea

Ziare.

Potrivit Mediafax , instanta va decide la 10 septembrie daca va admite sau nu solicitarea fostului presedinte al lui Dinamo.Avizul comisiei de eliberari conditionate a venit deoarece Cristia Borcea este inchis in regim deschis si a prestat munca in detentie.Cristian Borcea a fost condamnat, pe 8 februarie 2019, la cinci ani de inchisoare in dosarul retrocedarii plajelor, alaturi de Radu Mazare.La 18 martie, Curtea de Apel Bucuresti a stabilit ca fostul finantator al clubului Dinamo are de executat o condamnare de 7 ani si 6 luni inchisoare dupa ce au fost contopite pedepsele din dosarele retrocedarilor ilegale de terenuri si transferurilor din fotbal.Cristian Borcea isi executa in prezent pedeapsa la Penitenciarul Jilava.