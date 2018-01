Cristi Borcea, schimbare de look la Jilava. Dosarul mituirii judecatoarei Terceanu a ajuns la final (Video)

"Credeam ca ne-am placut reciproc"

Inalta Curte a secretizat astazi audierile ultimilor doi martori, in momentul in care unul din cei audiati dadea detalii despre presupuse relatii sexuale. Detaliile picante le-ar fi auzit in cabinetului unuia dintre avocatii judecati in acest caz. Magistratii au considerat ca daca ar fi facute publice aceste declaratii ar fi afectata viata privata a partilor implicate. Dupa audierea martorilor, Inalta Curte a anuntat ca urmatorul termen este pe 6 februarie, iar avocatii sa vina pregatiti sa puna concluziile finale.Fostul manager al clubului Dinamo , Cristi Borcea, a afisat astazi o schimbare destul de pronuntata de infatisare, in conditiile in care este singurul inculpat din dosarul "Transferurilor" care este in prezent dupa gratii. Borcea este inchis la penitenciarul Jilava.Fosta judecatoare Geanina Terceanu a declarat la finalul anului trecut la Inalta Curte de Casatie si Justitie ca fostul finantator al clubului Dinamo Cristian Borcea i-a lasat in geanta 10.000 de euro, in cadrul unei intalniri pe care a avut-o la locuinta acestuia.Fosta judecatoare a relatat ca a fost dusa de avocatul George Iorgovan, cu care avea o relatie de amicitie, la o locuinta din zona de nord a Capitalei, pentru a se intalni cu Borcea."Iorgovan mi-a spus ca va fi o discutie scurta. Nu a avut loc nicio discutie despre bani. Borcea a incercat sa-mi explice cum e mecanismul transferurilor. Am stat doua ore, era noapte. Locul era undeva in nordul Bucurestiului. Eu am dat ca punct de reper o cale ferata, undeva catre Pipera. Domnul Borcea a vrut sa discutam despre dosar si i-am zis ca abia l-am primit. I-am explicat ca nu se pune problema sa vorbim despre dosar. Borcea nu a indraznit sa imi ceara o solutie. Am discutat ca doi oameni care trebuiau sa-si umple timpul ramas la dispozitie.La finalul discutiei din acel imobil, dupa ce m-am ridicat, mi-a lasat o suma de bani in geanta. A spus ca mi-a lasat ceva. Nu am verificat. S-a intamplat intr-o fractiune de secunda. Abia acasa am verificat. Nu am povestit nimanui despre suma de bani si nici despre intalnire. Acasa am constatat ca erau 10.000 de euro. Nu am restituit banii, pentru ca nu am vrut sa reiau legatura nici cu Borcea. Initial,", a declarat Terceanu.Magistratii Curtii de Apel Bucuresti i-au condamnat in acet caz, in noiembrie 2016, pe Ioan Becali la 7 ani si 4 luni de inchisoare , pe Victor Becali la 5 ani si 8 luni de inchisoare, pe Cristian Borcea la 7 ani si 10 luni de inchisoare si pe fostul judecator Geanina Terceanu la 5 ani si 6 luni de inchisoare. Tot in aceasta cauza, Antonie Iorgovan a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare, pentru marturie mincinoasa.Geanina Terceanu si fratii Ioan si Victor Becali au fost arestati, pe 20 noiembrie, de magistratii Curtii de Apel Bucuresti, la solicitarea procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie, care o acuza pe judecatoare ca a luat 220.000 de euro mita pentru a-i achita pe cei doi si pe alti sase oameni de fotbal, in dosarul Transferurilor.Potrivit procurorilor, in 24 februarie 2009, judecatorul la acea vreme Geanina Terceanu, de la Tribunalul Bucuresti, i-a fost repartizat spre judecare dosarul transferurilor de fotbalisti, cauza in care Ioan Becali, Victor Becali si Cristian Borcea, alaturi de alti cinci oameni de fotbal, fusesera trimisi in judecata pentru inselaciune si evaziune fiscala.In 3 aprilie 2012, Geanina Terceanu a dispus achitarea tuturor celor opt inculpati trimisi in judecata in legatura cu efectuarea de tranzactii ilegale la transferurile unor fotbalisti catre cluburi din strainatate, ceea ce a produs un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane de dolari in dauna statului si de peste zece milioane de dolari in dauna a patru cluburi de fotbal.Judecatorul a dispus achitare pentru toate infractiunile retinute in sarcina celor opt oameni de fotbal, in temeiul dispozitiilor articolului 10 litera a din Codul de procedura penala din anul 1968, respectiv pentru ca "fapta nu exista".