DNA a cerut in ultimul moment o pedeapsa pentru Borcea, in dosarul retrocedarii plajelor

"Cu privire la Borcea Cristian, aratam ca abuzul in serviciu se pedepseste de la 3 la 10 ani. Actiunile inculpatului Borcea au fost mai multe, astfel incat faptele sunt in forma continuata. Efectele deciziei Curtii Constitutionale sunt doar pentru viitor.Termenul de prescriptie a fost intrerupt in mod constant, astfel incat prescriptia nu s-a implinit", a declarat in fata instantei procurorul de sedinta al DNA.Solicitarea reprezentantului DNA a venit marti seara, dupa ce toti avocatii din dosarul retrocedarii plajelor au solicitat respingerea apelului procurorilor anticoruptie si achitarea clientilor lor.In ultimul cuvant, fostul actionar al clubului Dinamo, Cristian Borcea, si-a sustinut nevinovatia.La ultimul cuvant al inculpatilor au lipsit Radu Mazare - care a fugit in Madagascar - si Nicusor Constantinescu, care a refuzat sa semneze citatia in penitenciar si a solicitat sa fie judecat in lipsa. Alti inculpati din Dosarul retrocedarii plajelor, functionari ai primariei Constanta, notari sau cumparatori de drepturi litigioase au sustinut ca sunt nevinovati si au cerut sa fie achitati definitiv."In ceea ce priveste situatia mea, eu ma consider nevinovat. S-au spus foarte multe in acesti 14 ani de proces, nu vreau sa mai adaug nimic fata de motivele de apel sau fata de ceea ce au sustinut avocatii mei. Ceea ce vreau sa spun este ca (...) singura problema juridica e daca faptele din acest dosar sunt sau nu infractiuni (...) ", a declarat Jean Andrei, notar.Alin Dima, expert evaluator si apropiat al lui Radu Mazare, a declarat: "Cei 15 ani (n. r. - cat a durat dosarul) reprezinta un sfert dintr-o viata profesionala activa. Trebuie sa va spun ca am greutatea celor 30 de ani (de experienta) si 1.000 de rapoarte, niciunul dintre acestea neavand obiectiuni. Nu am actiuni disciplinare. Singura critica am primit-o din partea unui fost prieten si colaborator, domnul Cucoara, nu stiu din ce motiv".Omul de afaceri Georgica Giurgiucanu a declarat, la randul sau, ca este nevinovat: "Ma declar nevinovat fata de acuzatiile aduse de Parchet, nu am savarsit nicio fapta penala. Am respectat legea si litera (litera legii) . Cu Movila am avut o veche relatie de familie de pe vremea cand eram copil, de pe vremea bunicilor mei. Va rog sa dispuneti achitarea mea".Dan Miron, fost consilier municipal, acum in etate, a declarat: "Sunt unul dintre inculpatii care sunt inca in viata si nu am comis nicio fapta penala".Constantin Racu, fost sef al Directiei Administratie Publica din Constanta, i-a pus la incercare rabdarea presedintelui Ionut Matei: "Dupa 15 ani in fata instantelor, a venit si ultimul moment. Suntem acuzati si trimisi in judecata pentru ca am incalcat legi eminamente civile. Dar ce facem daca hotarati ca am aplicat corect legea civila? Trimitem DNA in judecata?".Raspunsul judecatorului Ionut Matei nu s-a lasat asteptat: "Mai incet, va rog, inca sunteti inculpat".La sedinta de luni, un procuror de sedinta al DNA a cerut condamnarea lui Radu Mazare la o pedeapsa "orientata spre maximum de 15 ani" de inchisoare in acest dosar. DNA a cerut inchisoare cu executare si pentru Nicusor Constantinescu, inculpat si el in dosar."Solicitam condamnarea inculpatului Radu Mazare la o pedeapsa orientata spre maxim. (...) Nu vom cere o pedeapsa de 15 ani, ci una orientata spre cea de 15 ani", a spus procurorul la ultimul termen al procesului.DNA a cerut inchisoare orientata spre maximum si pentru Nicusor Constantinescu, fostul presedinte CJ Constanta. Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a fost condamnat de Curtea de Apel Bucuresti, in acest dosar, in iulie 2017, la patru ani de inchisoare cu suspendare. El este acuzat, alaturi de alti functionari, de atribuirea nelegala a unor terenuri, prejudiciul estimat de DNA ridicandu-se la 114 milioane de euro. Decizia instantei a venit dupa noua ani de procese si alte opt amanari consecutive de pronuntare a unei sentinte. In acelasi dosar a fost condamnat si fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Constantinescu, el primind o pedeapsa de trei ani de inchisoare cu suspendare.Alti sapte functionari din cadrul Primariei Constanta au fost condamnati la cate trei ani de inchisoare cu suspendare. Este vorba despre Constantin Racu, Ramona Daniela Dospinescu, Ion Marica, Cristian Talpau, Nora Alina Chirca, Georgica Giurgiucanu si Emil Dragos Savulescu.Ceilalti 24 de acuzati din acest dosar au fost achitati de Curtea de Apel Bucuresti. Intre acestia se numara si Cristian Borcea. Pentru fostul actionar de la Dinamo, procurorul DNA a cerut instantei incetarea procesului penal pentru faptele care s-au prescris in cursul procesului, dar si condamnarea pentru faptele pentru care nu s-a prescris raspunderea penala.