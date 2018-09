Sindicalistii din penitenciare, sesizare la DNA: Detinutul-vip Borcea, favorizat de directorul ANP

Ziare.

"Detinut-vip favorizat sub privirile lui Tudorel Toader. Directorul Marian Dobrica i-a aprobat ilegal 10 permisiuni de iesire din penitenciar intr-un singur an. Astazi (marti, nr.r) am cerut Ministrului Justitiei sa dispuna verificarea modului in care au fost acordate, in perioada iunie 2017 - iunie 2018, cele 10 recompense cu permisiunea de iesire din penitenciar pentru detinutul Cristian Borcea si am sesizat Directia Nationala Anticouptie in legatura cu posibile infractiuni de abuz, fals si coruptie in legatura cu favorizarea acestui detinut-vip", a precizat liderul Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, Sorin Dumitrascu, printr-un comuicat de presa.Potrivit lui Dumitrascu, directorul general Marian Dobrica i-a aprobat lui Cristian Borcea, cand se afla in detentie, zece recompense cu permisiunea de iesire din penitenciar, in perioadele: 18.06 - 21.06.2017, 06.07 - 11.07.2017, 02.08 - 08.08.2017, 14.09 - 19.09.2017, 01.11 - 06.11.2017, 23.12 - 28.12.2017, 11.02 - 17.02.2018, 07.04 - 14.04.2018, 03.05 - 10.05.2018, 21.06 - 26.06.2018, cu incalcarea prevederilor legale in materie."Pentru ca aceste recompense sa poata sa fie acordate ar fi fost necesare cel putin 800 de credite conform Deciziei 433/2016, in sistemul penitenciar acest lucru fiind practic imposibil, in medie detinutii care se implica in activitati sau care lucreaza realizand 60 - 80 de credite intr-un an, in functie de programul individual de educatie si interventie psiho-sociala. Pentru a obtine aceste credite Cristian Borcea ar fi trebuit sa finalizeze 20 de cursuri de calificare sau 10 semestre la nivel universitar. Participarea la 20 - 60 de programe recreative si de asistenta psiho-sociala i-ar fi adus de asemenea aceste credite. 800 de credite ar mai fi putut aduce 40 de luni de munca la un castig mediu de 5 zile/luna, pentru fiecare dintre aceste zile-castig acordandu-se cate 4 credite conform Deciziei 433/2016", mai arata Dumitrascu.Sursa citata spune ca, de fapt, Borcea ar fi beneficiat de o combinatie de credite din activitatii recreationale, educative si munca, desi are un istoric de afectiuni medicale pentru care a si fost transportat pentru investigatii la spitale din reteaua Ministerului Sanatatii si chiar a fost cazat in spitale penitenciar, ceea ce nu-l recomanda pentru un astfel de efort intelectual si fizic."In alta ordine de idei, insusi faptul ca in aceasta perioada de 1 an detinutul-vip a beneficiat de 54 de zile de permisie, practic o reducere cu 1/6 a timpului de detentie, face extrem de greu de crezut ca, cel pe care-l descoperim a fi probabil cel mai performant detinut din sistemul penitenciar, sa poata sa obtina acest numar de credite in mod real. Este totusi posibil ca, scriptic, creditele sa fie consemnate, fiind de asteptat ca directorul Marian Dobrica sa incerce sa acopere si sa premediteze acordarea acestor favoruri pentru detinutul-vip Cristian Borcea, situatie ce aminteste de episodul favorizarii 'scriitorilor' din penitenciare cand ministrul Tudorel Toader a refuzat sa dispuna masuri in legatura cu rapoarte de control care au identificat favorizarea unor detinuti-vip", mai spune Sorin Dumitrascu.Acesta mai precizeaza ca ii cer ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa evite aparitia unor situatii similare in viitor prin dispunerea unor masuri urgente.Fostul actionar al FC Dinamo, Cristian Borcea, a fost eliberat , in luna iulie, din Penitenciarul Jilava dupa 4 ani si 4 luni de inchisoare, dupa ce magistratii Tribunalului Ilfov au decis sa-i admita cererea de eliberare conditionata.