Politistul agresat de Cristian Boureanu cere despagubiri de 50.000 euro

"Mi-a aratat semne obscene"

Acuzatiile procurorilor

Ziare.

com

Dorin Iamandi le-a spus judecatorilor ca revine asupra declaratiei din decembrie 2017 si a cerut sa fie parte civila in proces pentru prejudicii morale, cerand despagubiri de 50.000 euro, arata Mediafax. Tot joi, a fost audiat in instanta si celalalt politist implicat in conflictul din iunie 2017, Andrei Ovidiu. El a declarat in sala de judecata ca, pe 9 iunie 2017, se afla in patrulare in zona de nord a Capitalei si la un moment dat a oprit un autoturism in apropiere de Ambasada Chinei, potrivit Agerpres. "Dupa oprire, a fost legitimat conducatorul auto. Le-a prezentat si am solicitat si actele masinii. Atunci am observat cine se afla pe locul din dreapta. Expresia dansului a fost sa il lasam in pace pe sofer ca nu a baut si este in regula. Am observat ca era sub influenta alcoolului si nu am vrut sa am o discutie cu dansul. Am restituit actele si am lasat masina sa continue deplasarea. In momentul in care autoturismul s-a pus in miscare, inculpatul a claxonat indelungat, a scos capul pe geam si mi-a adresat injurii.A ramas cu mana pe geam si mi-a aratat semne obscene. Avand in vedere atitudinea inculpatului, atat eu, cat si colegul Dorin Iamandi am hotarat sa pornim in urmarirea autoturismului in care se afla inculpatul, pentru a-l sanctiona contraventional. Soferul autoturismului s-a conformat solicitarii noastre de a opri. Initial a deschis geamul. Nu mai pot preciza exact cum s-a petrecut. Inculpatul mi-a transmis ca nu are niciun document la el, deoarece este cetatean american si se afla pe scaunul din dreapta si ca, prin urmare, nu avea de ce sa ne prezinte un document, in viziunea dumnealui", a declarat politistul.Fostul deputat Cristian Boureanu a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru savarsirea a trei infractiuni de ultraj, el fiind acuzat ca a agresat un politist rutier. In acelasi dosar, a fost trimisa in judecata si Laura Teodora Dinca, prietena lui Boureanu, acuzata de marturie mincinoasa.Pe 9 iunie 2017, in jurul orei 1,30, masina in care se afla Cristian Boureanu, alaturi de prietena lui, a fost oprita in trafic de un echipaj de politie rutiera pe bulevardul Aviatorilor din Capitala. In momentul in care politistii i-au solicitat documentele de identitate, Boureanu s-a manifestat violent, a amenintat un politist si i-a prins acestuia degetele mainii drepte prin inchiderea portierei autoturismului, i-a rupt uniforma si l-a lovit cu genunchiul in zona inghinala, provocandu-i leziuni traumatice. Politistul a reactionat si l-a lovit pe Boureanu, acesta cazand la pamant.Boureanu a fost imobilizat, incatusat si condus la sediul Brigazii Rutiere pentru cercetari. Fiind intr-o stare avansata de ebrietate, lui Boureanu i s-a facut rau, el fiind transportat apoi la Spitalul Floreasca. Ulterior, pe 10 iunie, el a fost arestat preventiv, fiind pus in libertate pe 11 august.Potrivit Parchetului Capitalei, fiind audiata in calitate de martor, la datele de 9 iunie si 6 iulie, prietena lui Boureanu a facut afirmatii mincinoase si a creat o situatie favorabila fostului deputat. Astfel, declaratia din data de 6 iulie este in contradictie cu cea anterioara si cu probatoriul administrat in dosar.