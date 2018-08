Boureanu a primit inchisoare cu suspendare, pentru ca era beat si s-ar fi scuzat cand s-a trezit

Detentia ar fi excesiva

Trimis la reeducare

Munca in folosul comunitatii

Cum au fost calculate daunele morale

De ce a fost achitata Laura Dinca

Acuzatiile

Aceasta este concluzia unui magistrat de la Judecatoria Sectorului 1 care a decis ca fostul parlamentar este vinovat de infractiunea de ultraj. Sentinta: 2 ani si 2 luni cu suspendare, pe un termen de supraveghere de 3 ani. Iubita lui Cristian Boureanu, Laura Dinca, a fost achitata pentru marturie mincinoasa.Fostul deputat trebuie sa ii plateasca lui Andrei Ovidiu, politistul pe care l-a lovit in noaptea in care a avut loc incidentul, 7.000 de euro daune morale.Magistratul atrage atentia ca Boureanu a ocupat o functie publica in statul roman si este dator sa aiba o conduita ce constituie prin ea insasi un exemplu pentru societate,."Judecatorul a aprecizat ca executarea in regim de detentie ar fi excesiva, "nu atat raportat la natura faptei, cat la circumstantele personale ale inculpatului." Boureanu este integrat social, are un domiciliu stabil si nu este cunoscut cu antecedente penale."Instanta observa ca inculpatul, in pofida pozitiei sale de nerecunoastere,Instanta apreciaza ca, in acest interval, cu garantiile oferite de controlul constant exercitat asupra sa de consilierii de probatiune si prin constientizarea faptului ca orice abatere viitoare poate determina executarea in regim de detentie a pedepsei aplicate, inculpatul va intelege si regimul valorilor sociale pe care le-a incalcat", a motivat Judecatoria Sectorului 1.Pentru a fi reeducat, fostul parlamentar ar trebui sa desfasoare unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre Serviciul de Probatiune sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate, "care sunt apte sa inoculeze in mentalitatea acestuia respectul pentru valorile sociale protejate de normele penale si sa contribuie la reintegrarea sociala.""Pe de alta parte, inculpatul a comis faptele in stare de betie, imprejurare ce nu ii inlatura vinovatia (intoxicatia cu alcool nefiind involuntara si totala), insa, avand in vedere ca dupa ce efectele acesteia au trecut, inculpatul a manifestat un comportament normal si si-a cerut scuze (), denota totusi ca, in mod obisnuit, inculpatul nu are un asemenea comportament.Astfel, fara ca starea de betie sa justifice in vreun fel faptele sale, instanta apreciaza ca aceasta imprejurare justifica orientarea cuantumului pedepselor spre mediul pedepselor prevazute de lege", a mai motivat instanta.Potrivit deciziei, Boureanu va presta munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul Administratiei Domeniului Public Sector 2 sau Sector 1, pe o perioada de 100 de zile, si trebuie sa frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de catre Serviciul de Probatiune Bucuresti sau organizat in colaborare cu institutii din comunitate.Deoarece infractiunea de ultraj este una cu violenta, instanta a decis ca ADN-ul lui Boureanu sa fie stocat intr-o baza speciala de date biologice.Boureanu mai trebuie sa plateasca Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti suma de 214 lei si cheltuieli judiciare de 6.000 de lei.Potrivit minutei, fostul deputat a fost retinut si arestat preventiv in acest caz de la 9 iunie 2017 pana la 11 august 2017.Judecatorul a explicat ca suma de 7.000 euro, bani pe care Boureanu trebuie sa-i plateasca politistului pe care l-a lovit, reprezenta o reparatie patrimoniala suficienta pentru compensarea durerilor fizice si suferintelor psihice ale victimei.Instanta a constatat ca leziunile traumatice provocate prin lovitura lui Boureanu au necesitat pentru vindecare un numar de 15-20 zile de ingrijiri medicale, iar orice durere fizica, in mod inevitabil, are consecinte si in planul psihologic."Valoarea lezata - integritatea fizica - este una dintre cele mai importante ale unei persoane, nu doar prin consecintele fizice, dar mai ales prin cele psihice, raportat mai ales la personalitatea victimei, varsta acesteia si profesia si anume cea de agent de politie rutiera, astfel de fapte afectand negativ, in timp, capacitatea persoanei de a interactiona cu alte persoane, avand in vedere ca prin natura activitatii pe care o desfasoara, acesta este nevoit sa intre in contact permanent si direct cu conducatorii de autovehicule", a motivat instanta.Viata sociala a politistului ar fi fost de asemenea afectata, deoarece dupa incident acesta a evitat sa se mai implice in activitatile curente, atitudine justificata de mediatizarea excesiva a cauzei si implicit a numelui si a persoanei sale.Laura Dinca a fost achitata pentru marturie mincinoasa, pentru ca era intr-o relatie de concubinaj cu Cristian Boureanu. Instanta a constatat ca relatia de concubinaj se incadreaza in notiunea de viata de familie, avand in vedere jurisprudenta CEDO.In plus, dupa trimiterea in judecata, Curtea Constitutionala a dat o decizie in care a stabilit dreptul concubinului de a refuza sa dea declaratii in calitate de martor.Audierea Laurei Dinca nu era una esentiala, arata instanta, in contextul in care anchetatorii au avut la dispozitie inregistrari video, declaratii de martori si de parti vatamate."Ingerinta in dreptul la viata privata si de familie constand in aceea ca inculpata Laura Dicna, concubina inculpatului Cristian Boureanu, a fost obligata sa dea declaratii in calitate de martor, pentru ca mai apoi sa fie inculpata pentru savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa, apare ca nejustificata", motiveaza Judecatoria Sectorului 1.Acuzara Laurei Dinca pentru marturie mincinoasa este de natura sa intre in contradictie cu standardul european in materie, respectiv cu garantiile oferite de catre art. 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, motiv pentru care femeia a fost achitata.Pe 20 iulie 2017, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 i-au trimis in judecata pe Cristian Boureanu, acuzat ca a agresat un politist rutier, si pe iubita sa, Laura Dinca, pentru marturie mincinoasa.Pe 9 iunie 2017, in jurul orelor 01:30, masina in care se afla Cristian Boureanu a fost oprita in trafic, in zona Piata Charles de Gaulle, din Sectorul 1 al Capitalei de un echipaj de politie rutiera.Procurorii sustin in rechizitoriu ca acesta "s-a manifestat violent, la momentul solicitarii documentelor de identitate de catre un agent de politie din cadrul DGPMB - Brigada Rutiera, in sensul ca l-a amenintat pe acesta, i-a prins degetele mainii drepte prin inchiderea portierei autoturismului, i-a rasucit mana stanga, i-a rupt camasa uniformei de serviciu si l-a lovit cu genunchiul in zona inghinala, provocandu-i leziuni traumatice care pot necesita un numar de 15-20 zile de ingrijiri medicale".