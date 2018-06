Condamnat cu suspendare, Boureanu va trebui sa faca munca in folosul comunitatii. ADN-ul sau a fost stocat intr-o baza speciala

Datele biologice, recoltate

"Respect decizia"

Procurorul a cerut sentinta cu executare

Acuzatiile la adresa lui Boureanu

Ziare.

com

In plus, magistratii l-au obligat pe Cristian Boureanu sa ii plateasca lui Andrei Ovidiu, politistul pe care fostul deputat l-ar fi lovit in noaptea in care a avut loc incidentul, suma de 7.000 de euro drept daune morale.Potrivit minutei sentintei, Boureanu va presta munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul Administratiei Domeniului Public Sector 2 sau in cadrul Administratiei Domeniului Public Bucuresti - Sector 1 pe o perioada de 100 de zile si trebuie sa frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de catre Serviciul de Probatiune Bucuresti sau organizat in colaborare cu institutii din comunitate.Deoarece infractiunea de ultraj este una cu violenta, instanta a decis ca ADN-ul lui Boureanu sa fie stocat intr-o baza speciala de date biologice."In baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare (SNDGJ), dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul Boureanu Cristian Alexandru, la data ramanerii definitive a prezentei hotarari, urmand ca, in temeiul art. 5, alin. 5 din Legea nr. 76/2008, inculpatul sa fie informat ca probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obtinerea si stocarea in SNDGJ a profilului sau genetic", a decis Judecatoria Sectorului 1.Boureanu mai trebuie sa plateasca Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti suma de 214 lei si cheltuieli judiciare de 6.000 de lei.Potrivit minutei, fostul deputat a fost retinut si arestat preventiv in prezenta cauza de la 9 iunie 2017 pana la 11 august 2017."Multumesc lui Dumnezeu ca ne-au tinut impreuna", a spus Cristian Boureanu, care a facut declaratiile la brat cu iubita sa. Fostul deputat a multumit oamenilor care l-au sustinut si avocatului sau. "Respect decizia judecatoarei si apreciez ca cineva a citit ce a ajuns la dosar, repet o parte din probe nu au ajuns la dosar sau au ajuns mai tarziu", a sustinut fostul deputat.Boureanu a adaugat ca decizia de astazi arata ca el s-a legitimat cand a fost oprit de politisti: "Nu l-am atins pe politist, nu i-am rupt uniforma. Uniforma este intreaga, eu nu m-am apropiat de el. Nici poveste ca l-am imobilizat. Nu i-am prins degetul la usa, exista filmarea publica, arata clar ca usa s-a inchis o singura data si politistul era la un metru si jumatate departare".Si iubita acestuia, Laura Dinca, a facut o declaratie in fata instantei: "Am incredere in Dumnezeu. Cea mai grea palma este de la Dumnezeu"."Acuzatia pentru Laura a fost un pretext si o presiune asupra mea. Nu poti sa declari altceva decat ce filmeaza telefonul. Daca pe telefon cineva spune:, inseamna ca cel care a spus asta spontan a spus adevarul", a explicat Boureanu.Procurorul a mai cerut in cazul iubitei fostului deputat, Laura Dinca, acuzata de marturie mincinoasa, o pedeapsa cu amanare, sub supraveghere doi ani, dar si 30 de zile de munca in folosul comunitatii.Andrei Ovidiu, politistul pe care Cristian Boureanu l-ar fi lovit in noaptea in care a avut loc incidentul, a cerut, in instanta, 200.000 de euro drept daune morale.In sala de judecata, inainte de depunerea concluziilor, Boureanu a negat acuzatiile si a sustinut ca ar fi fost provocat de politist."Andrei Ovidiu a dovedit ca a mintit in mod repetat in fata superiorilor, a Politiei Romane, in fata procurorilor si a judecatorilor, in sala de judecata. (...) Nu am refuzat sa ma legitimez, nu pot sa explic atitudinea lui Andrei Ovidiu de a folosi forta. Nu am opus rezistenta.Nu e adevarata acuzatia ca l-am lovit cu genunchiul pe Andrei Ovidiu. Nu l-am atins cand am ridicat piciorul, nu l-am lovit cand am ridicat piciorul. Doar am ridicat piciorul si el s-a ferit. Nu am avut nici intentia sa il lovesc. Doar am ridicat piciorul. Daca il loveam, aparea pe filmare. (...) Nu provoaca un om beat sau nu zgandare un caine turbat un functionar al Ministerului de Interne aflat in exercitiul functiunii", a declarat Cristian Boureanu. Procurorii arata, in rechizitoriu , ca in data de 9 iunie 2017, in jurul orei 01:30, Cristian Boureanu, aflat pe locul din dreapta-fata intr-un autoturism oprit in trafic in zona Piata Charles de Gaulle din Bucuresti, de catre un echipaj de politie rutiera, a devenit violent la momentul solicitarii documentelor de identitate.Boureanu l-a amenintat pe agentul de politie, i-a prins degetele mainii drepte prin inchiderea portierei autoturismului, i-a rasucit mana stanga, i-a rupt camasa uniformei de serviciu si l-a lovit cu genunchiul in zona inghinala, provocandu-i leziuni care pot necesita 15-20 zile de ingrijiri medicale. De asemenea, fostul deputat i-a amenintat pe cei doi politisti din echipaj, mai spun procurorii.Anchetatorii adauga ca Laura Dinca, cea care se afla cu Boureanu la momentul incidentului, a fost audiata ca martor in 9 iunie si in 6 iulie si "a facut afirmatii mincinoase si a creat o situatie favorabila inculpatului".Procurorii sustin ca declaratia pe care femeia a dat-o in 6 iulie a fost in contradictie cu afirmatiile anterioare si cu probatoriul din acest caz.