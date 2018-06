Politistii sunt ingrijorati, dupa ce Boureanu a lovit un agent si a scapat cu o amenda si o sentinta cu suspendare

Ziare.

com

"Nu de putine ori, importanta vietii si integritatii politistului a fost pusa in discutie atat de noi ca organizatie sindicala, cat si in cadrul emisiunilor televizate atunci cand. (...) Numai anul trecut au fost inregistrate un numar total de 337 cazuri de ultraj si un numar de, din care, doar la nivelul IGPR au fost 284 cazuri de ultraj si 388 politisti ultragiati. Majoritatea cazurilor semnalate au fost inregistrate la nivelul structurilor de ordine publica cu ocazia interventiilor la evenimente si desfasurarii misiunilor specifice de patrulare. Asta insemana cain cadrul unui an calendaristic", arata reprezentantii sindicatului EUROPOL Sursa citata mai precizeaza ca una dintre principalele cauze care incurajeaza ultrajul o reprezinta cercetarea in stare de libertate a unui numar mare de suspecti, ceea ce potenteaza amenintarile la adresa autoritatii politistului."Cel mai mediatizat si vizibil caz de ultraj e cel petrecut in luna iunie anul trecut, cand colegul si membrul nostru de sindicat, Andrei Ovidiu din cadrul Brigazii Politiei Rutiere Bucuresti, a fost lovit in mod intentionat de fostul deputat Cristian Boureanu. Ei bine, la numai un an de la acest caz de ultraj, instanta de judecata l-a condamnat pe agresor la 2 ani si 2 luni de inchisoare cu suspendare si obligarea de a plati 7.000 euro daune morale politistului. Aceasta decizie nu poate sa traga decat un semn de ingrijorare in randul politistilor, deoarece. Astfel ca. Si spunem asta pe buna dreptate in conditiile in care legislatia este permisiva acestora", mai arata EUROPOL.Politistii din cadrul acestui sindicat ii cer ministrului Carmen Dan sa ia masuri pentru punerea in aplicare a pachetului legislativ de "intarire a autoritatii politistului, care a fost discutat inca de anul trecut si care a fost dat uitarii"."Doamna ministru Carmen Dan, cati politisti trebuie sa mai fie ucisi, batuti, loviti sau scuipati pentru ca dumneavoastra sa luati decizia de a modifica cadrul legislativ incident activitatii politistilor? Nu vrem sa se ajunga in situatia in care sa fiti acuzata ca fiind autorul moral al cazurilor de ultragiere a politistilor. Consideram ca fiind inoportun ca mesajul transmis de politisti sa consitituie un simplu monolog, ci dorim o reactie ferma si imediata a dumneavoastra prin prisma functiei pe care o detineti", mai spune EUROPOL.De asemenea, sindicatul a oferit si cateva cifre privind cazurile de ultraj: "Cele mai multe cazuri de ultraj au fost inregistrate in zona Bucuresti-Ilfov, 41 cazuri, urmate de Dambovita si Ialomita cu cate 15 cazuri si Maramures cu 14. Procentual vorbind, la nivelul inspectoratelor generale, in anul 2017 cazurile de ultraj au crescut cu 12.4%, iar cazul persoanelor ultragiate a crescut cu 15.5%. Aceste procente sunt alarmante si nu reprezinta decat un trend ascendent in punerea in pericol a vietii politistului".Magistratii Judecatoriei Sectorului 1 l-au condamnat, miercuri, la doi ani si doua luni de inchisoare cu suspendare pe Cristian Boureanu in dosarul in care acesta este acuzat de ultraj si au achitat-o pe iubita acestuia, Laura Dinca, pentru marturie mincinoasa. In decizia pronuntata, judecatorii il mai obliga pe Cristian Boureanu sa ii plateasca lui Andrei Ovidiu, politistul pe care fostul parlamentar l-ar fi lovit in noaptea in care a avut loc incidentul, 7.000 de euro daune morale. Decizia poate fi contestata.Fostul parlamentar Cristian Boureanu a declarat, imediat dupa aflarea deciziei, ca respecta decizia judecatorului, precizand insa ca nu l-a atins pe agent.