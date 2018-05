Procurorii au cerut 2 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru Cristian Boureanu

Ziare.

com

Reprezentantul Ministerului Public a cerut, vineri, la ultimul termen din dosarul lui Cristian Boureanu, aflat pe rolul Judecatoriei Sectorului 1, o pedeapsa orientata spre mediu pentru fostul deputat, adica doi ani si sase luni de inchisoare cu executare, pentru ultraj, informeaza Mediafax De asemenea, pentru iubita lui Boureanu, Laura Dinca, procurorul a cerut o pedeapsa cu amanare, sub supraveghere doi ani, dar si 30 de zile de munca in folosul comunitatii. Aceasta este acuzata de marturie mincinoasa. De asemenea, Andrei Ovidiu, politistul pe care Cristian Boureanu l-ar fi lovit in noapte in care a avut loc incidentul, a cerut, in instanta , 200.000 de euro daune."Andrei Ovidiu a dovedit ca a mintit in mod repetat in fata superiorilor, a Politiei romane, in fata procurorilor si a judecatorilor, in sala de judecata. (...) Nu am refuzat sa ma legitimez, nu pot sa explic atitudinea lui Andrei Ovidiu de a folosi forta. Nu am opus rezistenta. Nu e adevarata acuzatia ca l-am lovit cu genunchiul pe Andrei Ovidiu. Nu l-am atins cand am ridicat piciorul, nu l-am lovit cand am ridicat piciorul. Doar am ridicat piciorul, si el s-a ferit. Nu am avut nici intentia sa il lovesc. Doar am ridicat piciorul. Daca il loveam, aparea pe filmare. (...) Nu provoaca un om beat sau nu zgandare un caine turbat un functionar al Ministerului de Interne aflat in exercitiul functiunii", a declarat Cristian Boureanu in sala de judecata, inainte de fi depuse concluziile.Pe 9 iunie 2017, in jurul orelor 01:30, masina in care se afla Cristian Boureanu a fost oprita in trafic , in zona Piata Charles de Gaulle din Sectorul 1 al Capitalei de un echipaj de politie rutiera.Procurorii sustin in rechizitoriu ca acesta "s-a manifestat violent, la momentul solicitarii documentelor de identitate de catre un agent de politie din cadrul DGPMB - Brigada Rutiera, in sensul ca l-a amenintat pe acesta, i-a prins degetele mainii drepte prin inchiderea portierei autoturismului, i-a rasucit mana stanga, i-a rupt camasa uniformei de serviciu si l-a lovit cu genunchiul in zona inghinala, provocandu-i leziuni traumatice care pot necesita un numar de 15-20 zile de ingrijiri medicale".