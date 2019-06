Cristian David a fost achitat definitiv in dosarul in care era acuzat de o spaga de 500.000 de euro

Acuzatiile DNA

In faza de fond a procesului, Cristian David fusese condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare si la confiscarea sumei de 500.000 de euro. Completul de 5 judecatori a inlaturat si dispozitia privind confiscarea banilor.Decizii de achitare au primit si ceilalti inculpati din dosar.Condamnare a primit doar Valeriu - Roger Nitescu, fost sef de cabinet al lui Cristian David, care a primit o sentinta de 6 ani de inchisoare pentru trafic de influenta. Instanta a decis confiscarea de la acesta a sumei de 1.585.000 lei, precum si a unui autoturism marca BMW X3.Cristian David a fost trimis in judecata de DNA, pe 16 iulie 2015, alaturi de Gheorghe Doliu, Valeriu Roger Nitescu, fostul sef de cabinet al lui David, si Marian Cristinel Bigiu, prefect al judetului Buzau la data comiterii faptei.In rechizitoriu, procurorii au aratat ca, in calitate de ministru al Internelor si Reformei Administrative, in cursul anului 2007, prin intermediul lui Nitescu, Cristian David a pretins, iar, in luna februarie 2008, a primit 500.000 de euro de la un denuntator, beneficiar al unor drepturi litigioase.Suma respectiva ar fi fost pretinsa si primita de David pentru a-si exercita atributiile de indrumare si coordonare a activitatii prefectilor intr-o modalitate care sa asigure emiterea unui titlu de proprietate asupra unui teren de 15 hectare, aflat in intravilanul orasului Buzau, de catre Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate.Cristian David ar fi luat legatura cu Marian Bigiu, prefect al judetului Buzau la acea data, solicitandu-i ajutorul in acest sens.In schimbul promisiunii de exercitare a influentei, Valeriu Roger Nitescu, in calitate de sef de cabinet al ministrului de Interne, ar fi pretins si primit de la aceeasi persoana 600.000 de euro.