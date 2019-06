Final de proces pentru fostul ministru de Interne Cristian David, care contesta o sentinta de 5 ani de inchisoare pentru spaga

Condamnarea lui David

Motivarea

La termenul de astazi, Cristian David a dat o declaratie in care a negat in serie toate acuzatiile DNA: "Asa cum am afirmat de la bun inceput, consider ca acuzatiile care mi se aduc sunt nefondate si nereale".El a explicat ca nu are nicio legatura cu modul in care s-au emis titlurile de proprietate pentru mai multe terenuri din Buzau si ca nu stia ce face fostul sau sef de cabinet, Valeriu-Roger Nitescu, inculpat in acest dosar.In plus, el l-a jignit in sala de judecata pe un alt inculpat din dosar, fostul primar al comunei Jilava, Adrian Mladin, fapt care a starnit dezaprobarea magistratilor.Instanta a amanat procesul pentru 11 iunie, data la care DNA trebuie sa trimita la dosar o interceptare ambientala dintre Cristian David si fostul sau sef de cabinet, Valeriu-Roger Nitescu."Avocatii sa vina pregatiti pentru a sustine dezbaterile finale in acest caz", a anuntat presedintele completului.Sentinta de condamnare a lui Cristian Davida a fost data pe 7 decembrie 2017 si a fost luata cu majoritate. Doi judecatori, Ionut Matei si Sandel Macavei, au fost pentru condamnarea acestuia, iar Ioana Bogdan a votat pentru achitare.Totodata, magistratii au dispus mentinerea masurilor asiguratorii si confiscarea sumei de 500.000 de euro de la fostul ministru de Interne.Valeriu-Roger Nitescu a fost condamnat la 6 ani de inchisoare.ICCJ a mai dispus achitarea fostului prefect de Buzau, Bigiu Marian Cristinel, pentru infractiunea de spalare de bani, dar si a afaceristului Gheorghe Doloiu.Inalta Curte a explicat de ce i-a condamnat pe David si pe Nitescu pentru fapte de coruptie."In aprecierea gradului de pericol social al faptelor comise, Curtea va avea in vedere circumstatele in care inculpatii au actionat, acestia influentand decizia unui inalt functionar public nu doar in beneficiul denuntatorului, ci si al propriei persoane, sens in care s-au prevalat de ascendentul politic si guvernamental pe care il aveau fata de prefectul judetului Buzau pentru a obtine importante foloase necuvenite", explica Inalta Curte.", mai motiveaza judecatorii.