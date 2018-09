Inca o sentinta motivata la Inalta Curte: De ce a primit Cristian David 5 ani de inchisoare pentru o spaga de 500.000 de euro

Condamnarea lui David

Motivarea

s-au prevalat de ascendentul politic si guvernamental pe care il aveau fata de prefectul judetului Buzau pentru a obtine importante foloase necuvenite

Inculpatii au vazut in interesul denuntatorului de a obtine emiterea titlului de proprietate o sursa de imbogatire pentru ei, dijmuind profitul obtinut de acesta in urma vanzarii terenurilor

Nu in ultimul rand, Curtea va avea in vedere cuantumul foloaselor materiale de care cei doi inculpati au beneficiat din activitatea infractionala

Acuzatiile DNA

Ziare.

com

Redactarea acestei motivari vine dupa ce Inalta Curte a motivat , saptamana trecuta, sentinta in cazul liderului PSD, Liviu Dragnea, condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare, pentru instigare la abuz, in dosarul angajarilor fictive din Teleorman.Ambele dosare urmeaza sa se duca la Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte, unde se vor judeca apelurile.Cristina Tarcea, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, le-a cerut, in luna iunie, tuturor magistratilor din instanta suprema ca, pana la 1 septembrie, sa motiveze toate sentintele judecatoresti, iar daca nu se va intampla acest lucru va sesiza Inspectia Judiciara. Acesta masura ar putea duce la grabirea judecarii proceselor aflate pe rolul instantei.Sentinta de condamnare a lui Cristian David a fost data pe 7 decembrie 2017 si a fost luata cu majoritate. Doi judecatori, Ionut Matei si Sandel Macavei, au fost pentru condamnarea acestuia, iar judecatoarea Ioana Bogdan a fost pentru achitare.Totodata, magistratii au dispus mentinerea masurilor asiguratorii si confiscarea sumei de 500.000 de euro de la fostul ministru de Interne.ICCJ a mai dispus achitarea fostului prefect de Buzau, Bigiu Marian Cristinel, pentru infractiunea de spalare de bani, dar si a lui Doloiu Gheorghe.In cazul lui Nitescu Valeriu - Roger, fostul sef de cabinet al lui Cristian David, magistratii au dispus schimbarea incadrarii juridice in complicitate la infractiunea de trafic de influenta. De la Nitescu Valeriu - Roger va fi confiscata suma de 1.585.000 de lei, precum si un autoturism.Inalta Curte a explicat de ce i-a condamnat pe David si pe Nitescu la 5 ani cu executare."In aprecierea gradului de pericol social al faptelor comise, Curtea va avea in vedere circumstatele in care inculpatii au actionat, acestia influentand decizia unui inalt functionar public nu doar in beneficiul denuntatorului, ci si al propriei persoane, sens in care", explica Inalta Curte.", mai motiveaza judecatorii.Inalta Curte a atras atentia si asupra circumstantelor personale ale celor doi, faptul ca acestia ocupau functii publice importante, "care le impuneau un standard de moralitate si, mai ales, respectarea legii, aspecte pe care cu buna stiinta cei doi inculpati le-au nesocotit".," a conchis Inalta Curte.Cristian David a fost trimis in judecata de DNA, pe 16 iulie iulie 2015, alaturi de Gheorghe Doliu, Valeriu Roger Nitescu, fostul sef de cabinet al lui David, si Marian Cristinel Bigiu, prefect al judetului Buzau la data comiterii faptei.In rechizitoriu, procurorii au aratat ca, in calitate de ministru al Internelor si Reformei Administrative, in cursul anului 2007, prin intermediul lui Nitescu, Cristian David a pretins, iar, in luna februarie 2008, a primit 500.000 de euro de la un denuntator, beneficiar al unor drepturi litigioase.Suma respectiva ar fi fost pretinsa si primita de David pentru a-si exercita atributiile de indrumare si coordonare a activitatii prefectilor intr-o modalitate care sa asigure emiterea unui titlu de proprietate asupra unui teren de 15 hectare, aflat in intravilanul municipiului Buzau, de catre Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate.Cristian David ar fi luat legatura cu Marian Bigiu, prefect al judetului Buzau la acea data, solicitandu-i ajutorul in acest sens.In schimbul promisiunii de exercitare a influentei, Valeriu Roger Nitescu, in calitate de sef de cabinet al ministrului de Interne si Reformei Administrative, ar fi pretins si primit de la aceeasi persoana 600.000 de euro.