Romania, in pericol sa piarda bani europeni. Trebuie sa dormi in fata usii acum, trebuie sa te bati!- Interviu

Intr-un inerviu pentru Ziare.com, Cristian Diaconescu a explicat ca "pericolul major din punctul de vedere al europenilor este ca solidaritatea UE sa nu fie urmatoarea victima a Covid 19. La nivelul UE exista acum doua directii majore: chestiunea inchiderii frontierelor, care poate fi argument al disolutiei Uniunii, si injectia de lichiditate in economie."In aceste conditii, spune Cristian Diaconescu, e nevoie de o diplomatie dramatic activata pentru a negocia scheme de ajutor pentru sectoarele afectate. "Trebuie sa te bati, nu poti astepta sa vina de la sine ceva, candva".Da,Ei spun ca o gestionare nationala, asa cum se prefigureaza, a acestei probleme, ar duce la discutia privind criza migratiei din 2015-2016. Si atunci UE, in ansamblu, a reactionat dezastruos, creand premisele pentru partidele populiste si miscarile antieuropene.Avem o zona europeana in care PIB-ul e de aproape 15 trilioane de euro, unde locuiesc 450 de milioane de oameni si care nu a gasit pentru combaterea pandemiei decat masuri de blocare a cetatenilor, ceea ce e prea putin.Exact. Si un raspuns coordonat al liderilor europeni e cerut de toata lumea. Solidaritatea nu mai e doar o chestiune de principiu, ci si de litera a legii.Exista art 1525 din Tratatele UE care asigura baza legala pentru cooperare interstatala. Si in acel articol scrie ca statele UE isi vor coordona politicile nationale privind imbunatatirea sistemului public de sanatate, prevenirea imbolnavirilor si eliminarea surselor de pericol la adresa sanatatii umane.Avem Decizia 2013 privind amenintarile transfrontaliere privind sanatatea, prin care se stabilesc trei mecanisme de coordonare intre statele UE: sistem de alerta timpurie, comitet pentru sisteme de sanatate, reteaua europeana de comunicare privind securitatea in sanatate. Recent, CE a lansat echipa de raspuns la corona, alcatuita din 5 comisari.Pana acum s-au intalnit ministrii Finantelor si ai Sanatatii, au discutat sefii de stat si guvern. Ministrii finantelor au spus:Ca nu au ajuns la o solutie, dar sunt constienti ca trebuie sa adopte o decizie si cauta cu disperare o solutie.Eurogrupul nu a reusit sa convina un proiect european de raspuns financiar la impactul epidemiei.In mai vom avea raspunsul, atunci se face evaluarea.In acest momentEste in discutie ca 1% din PIB-ul european sa fie destinat sectorului de sanatate si companiilor mici si mijlocii.Dna Von der Leyen a anuntat flexibilitate maxima privind ajutoarele de stat si aplicarea flexibila a pactului de crestere si stabilitate. Se prefigureaza ca 8 miliarde din fondurile europene necheltuite de state sa fie redirectionate pentru combaterea epidemiei.Da. In principiu acesti bani ar trebui returnati pana in mai, tot pana atunci se returneaza fondurile de prefinantare.UE va considera ca gestionarea impactului pe coronavirus va fi eligibila pentru accesarea fondului de solidaritate.Ar putea exista cate un proiect de finantare separat pentru zona euro si pentru zona non-euro.Europenii spun ca i-au mandatat pe comisarii pentru competitie si economie pentru negocierea cu statele membre a tot ce inseamna fondul de solidaritate si in ce priveste returnarea fondurilor.Niste. Astfel incat subventiile sa fie aprobate urgent de institutiile europene.Pana sa intre in modificarea cadrului legal, pana sa intre in Parlament, situatia poate evolua. E nevoie de timp ca sa modifici regulile din tratat privind deficitul, plafoanele etc.Deci trebuie sa negociezi acum direct cheltuielile exceptionale. Ele vor fi excluse din estimarile privind deficitele si plafoanele de indatorare. Dar, repet, se negociaza, de la caz la caz, de la schema la schema. Pentru ca nu e timp nu se va gasi o formula uniforma.Mai e ceva. In acest moment, toata lumea se gandeste sa ofere oamenilor o amanare a platii ratelor la creditele imobiliare si pentru afaceri.Bancile din Europa sunt dispuse sa faca aceste derogari pe o perioada de trei luni, dar numai daca vor avea garantii de stat.Deci pachetele pe masa sunt: gasirea unei solutii, care se negociaza de la stat la stat, privind utilizarea fondurilor nefolosite, si gasirea unei solutii privind circulatia interna.La nivel de guvern. Se negociaza tehnic, functionareste, poate sa nici nu ajunga la nivel de presedinte.