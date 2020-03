Cristian Gatu, internat de urgenta la spital

Ziare.

com

Fostul mare handbalist roman si presedinte al FRH se afla la Spitalul Militar, unde joi va fi supus unei interventii chirugicale, anunta Gazeta Sporturilor "Am vorbit cu el, am vazut ca nu prea intelegeam ce spune. L-am intrebat ce s-a intamplat. A zis: nu prea imi simt partea stanga, mana si piciorul", a dezvaluit Radu Voina pentru sursa citata.A efectuat un computer tomograf si i s-a descoperit un cheag de sange la creier, de 1,5 mm74 de ani are Cristian Gatu.Cristian Gatu este dublu campion mondial cu nationala Romaniei de handbal masculin, in 1970 si 1974.De asemenea, Gatu are in palmares si doua medalii la Jocurile Olimpice, una de argint in 1976 si una de bronz in 1972.La nivel de club, Gatu a facut parte din echipa Stelei care a castigat Cupa Campionilor Europeni in 1977.Dupa ce s-a retras, Gatu a fost vicepresedinte al COSR, comandant al Clubului Armatei Steaua si presedintele Federatiei Romane de Handbal, in perioada 1996-2014.