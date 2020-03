Cum se simte Cristian Gatu dupa accidentul vascular suferit

Ziare.

com

Cristian Gatu a fost supus in spital si unui test pentru COVID-19 iar rezultatul a iesit negativ."A iesit din operatie, este foarte bine, operatia a iesit foarte bine, e o reusita. Acum am inteles ca va mai sta cateva zile in spital si dupa aceea va face o recuperare medicala. I-au facut si testul pentru COVID-19, dar a iesit bine, este negativ", a declarat Stanga.Fostul campion mondial la handbal masculin Cristian Gatu a suferit luni un accident vascular cerebral (AVC), fiind internat la Spitalul Militar din Bucuresti, unde joi a fost supus unei interventii chirugicale.In varsta de 75 de ani, Cristian Gatu este dublu castigator al Campion Mondial de handbal cu nationala Romaniei, la editiile din 1970 si 1974. La Jocurile Olimpice, Gatu a castigat o medalie de bronz in 1972, la Munchen, si una de argint, la Montreal, in 1976.Ulterior Cristian Gatu a ocupat functia de comandant al clubului CSA Steaua si de presedinte al Federatiei Romane de Handbal.