Dosarul Colectiv: Primaria Sectorului 4 si ISU Bucuresti-Ilfov trebuie sa plateasca 50 de milioane de euro

De asemenea, acestia trebuie sa plateasca aproximativ 8 milioane de euro costurile ingrijirilor medicale si pentru transportul ranitilor in diferite unitati medicale.Cea mai mare suma este de 28.090.578,83 lei - din care 11.340.578,83 lei reprezinta plati catre clinicile din strainatate si plati directe catre victime si suma de 16.784.000 lei reprezinta suplimentarea finantarii spitalelor din Romania care deruleaza programul AP-ATI in cadrul carora sunt tratati pacientii critici de la accidentul Colectiv - catre Ministerul Sanatatii.Unitatea Administrativ Teritoriala-Subdiviziunea Administrativ Teritoriala Sector 4 si Inspectoratul Pentru Situatii De Urgenta "Dealu Spirii" Bucuresti-Ilfov sunt parti responsabile civilmente in acest caz.Tribunalul Bucuresti este prima instanta chemata sa dea un verdict in urma incendiului din 30 octombrie 2015, soldat cu moartea a 64 de oameni si cu ranirea altor peste 100. Decizia definitiva urmeaza sa fie luata de Curtea de Apel Bucuresti.Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la opt ani si jumatate de inchisoare cu executare in acest caz. Patronii clubului, Alin Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu, au primit fiecare cate 11 ani si 8 luni de detentie.Alaturi de fostul primar Popescu-Piedone, au mai fost condamnati trei angajati ai primariei - Aurelia Iofciu, Larisa Luminita Ganea, Ramona Sandra Motoc, patronii clubului Colectiv - Alin Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu, reprezentantii firmei de artificii SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL - Daniela Nita si Cristian Nita, pirotehnistii Viorel Zaharia si Marian Moise sipompierii Antonina Radu si George Petrica Matei.Singura care nu a primit condamnare la inchisoare cu executare este Sandra Motoc.