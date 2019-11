Dosarul Colectiv: Procurorii cer pedeapsa de 15 ani pentru Cristian Piedone si alti fosti angajati ai Primariei

Judecarea, trenata

Acuzatiile in cazul lui Piedone

Reprezentantul Ministerului Public a cerut instantei ca fostul primar Cristian Popescu Piedone si alte angajate ale Primariei Sectorului 4 - acuzati de abuz in serviciu, respectiv complicitate la abuz in serviciu. Pedeapsa pentru aceste fapte este de la 3 la 15 ani.Dosarul a parcurs pasi putini si ingreunati: initial s-a inceput judecata lui la Judecatoria Sectorului 4, unde vreme de cateva termene bune s-a discutat strict pe competenta instantei. In final, s-a decis declinarea competentei catre Tribunalul Bucuresti.In dosarul Colectiv, au mai fost trimisi in judecata si pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei, acuzati ca stiau ca acel club functioneaza fara autorizatii de securitate la incendii si au ignorat acest lucru. La primul termen de la Tribunalul Militar, instanta care a primit dosarul pompierilor, judecatorii au decis la finele lunii decembrie 2017 sa inainteze aceasta cauza Tribunalului Bucuresti, pentru a se discuta reunirea cu cealalta, aflata deja pe rolul instantei civile.La randul lui, Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectorului 4, a fost trimis in judecata in mai 2016 pentru doua infractiuni de abuz in serviciu cauzand vatamarea intereselor legitime ale unor persoane fizice si ale Sectorului 4, alaturi de Aurelia Ioficiu, sef al Serviciului autorizari comerciale din Sectorul 4 Bucuresti la data faptelor, acuzata de complicitate la abuz in serviciu, Luminita Ganea, consilier in cadrul aceleasi structuri si de Sandra Motoc, referent superior in cadrul serviciului, asupra careia planeaza suspiciuni de complicitate la abuz in serviciu.Toate cauzele se afla intr-un singur dosar, cel de la Tribunalul Bucuresti, care a ajuns in faza dezbaterilor finale la cinci ani de la incendiul din clubul bucurestean.