Piedone se plange instantei de "vidul" legislativ care a dus la incendiul din Colectiv: 80% din cluburi nu au autorizatie ISU

Audierea fostului primar are loc dupa ce judecatorul Mihai Balanescu a terminat joi de audiat toate partile civile din acest dosar. Urmeaza audierile ultimilor inculpati.Piedone este acuzat in acest caz de abuz in serviciu, legat de modul in care au fost eliberate acordurile si autorizatiile de functionare ale clubului Colectiv. Audierea lui Piedone a durat aproximativ doua ore si nu a fost lipsita de incidente.Unul dintre inculpati, Costin Mincu, a insistat cu mai multe intrebari si a fost sanctionat cu doua amenzi de cate 2.000 lei, in total 4.000 lei, de judecatorul Mihai Balanescu.Totul a inceput dupa ce Mincu a primit o amenda de 2.000 lei pentru ca insista pe o intrebare, considerata neutila de magistrat. "Nu mai am nicio intrebare. Ce intrebari sa mai am", s-a revoltat Mincu. Judecatorul i-a replicat impaciuitor: "Haideti, nu va suparati acum. Nu e cu suparare aici".Pentru ca a contiuat vociferarile a primit si a doua amenda.Mincu a mai fost amendat astazi cu 2.000 lei, alaturi de ceilalti doi patroni de la Colectiv, pentru ca l-a recuzat pe judecatorul Mihai Balanescu. In total, toate trei amenzile sunt de 6.000 de lei.In timpul audierii, Piedone a insistat pe faptul ca el, in calitate de primar, nu putea sa verifice autorizatiile PSI - de securitate la incendiu ale agentilor economici, in momentul emiterii acordului de functionare si ca legislatia era haotica."Domnule presedinte, onorata instanta, sustin declaratiile date in fata organelor de urmarire penala", isi mentine Piedone declaratiile date la DNA.Fostul edil a fost sfatuit tacit pe parcursul audierii de doi avocati.Va considerati vinovat?Nu, domnule judecator. Nu ma consider vinovat.Cristan Popescu Piedone a precizat ca a fost primar al Sectorului 4 in perioada 2008-2015."Arat ca la momentul 2008,," isi spune punctul de vedere fostul primar.El face trimitere la mai multe hotarari date de Consiliul Local (HCL) care stabileau conditiile de functionare a agentilor economici."Acordul de functionare este emis de primaria locala, este prealabil autorizatiei de functionare, este vechea taxa de scaun si valabila pentru restaurante.SC Colectiv a primit si acord de functionare in baza celor 4 avize emise de HCL, apoi si autorizatie, in baza declaratiei pe proprie raspundere, precum si la un numar de scaune declarate - locuri la masa in numar de 80", explica acesta.Edilul spune ca legislatia nu impunea existenta unui aviz PSI, emis de ISU, in momentul emiterii acordului de functionare.Judecatorul Mihai Balanescu l-a intrebat pe fostul edil daca a demarat vreo initiativa pentru a reglementa aceste aspecte, pentru "a umple" acest vid legislativ."Despre aceste aspecte am aflat ulterior, desi nu intra in atributiile mele de servicii. Este un vid de legislatie, prin legea din 2017 nu se mai declara pe proprie raspundere, pentru agentul economic, indeplinirea conditiilor legale privind securitatea la incendiu.", mai spune Piedone.Potrivit acestuia, in baza acestei legislatii, se emit si acum de catre primari acordurile de functionare."In baza legii erau niste atributii fictive in sarcina primariei pe linia securitatii la incendiu. Se face trimitere la pompieri voluntari de exemplu. Dar nu exista nici buget si nici personal calificat in organigrama primariei.Ar fi normal sa existe o baza de date comuna - primarie, ISU, politie - nu se cerea de la ISU si nici nu am cerut de la ISU vreo informare in acest sens. Legislatia actuala este primitiva si nu s-a actualizat deloc.Ceream cooperarea ISU doar acolo unde se defasura un eveniment sau concert in aer liber," spune Piedone.Potrivit fostului primar, nu-i cunoastea pe patronii clubului si nimeni nu a intervenit la el pentru obtinerea acordului de fucntionare in cazul clubului Colectiv."Retragerea acordului si autorizatiei Clubului Colectiv a fost facuta de urmatorul primar din cauza presiunii mediatice, nefiind vreo nerespectare a legislatiei in vigoare. Dupa incendiu, activitatea clubului a fost suspendata," explica Piedone.Potrivit lui Piedone, peste 80% din baruri si cluburi din Romania nu au autorizatie ISU, iar hotararile de consilii locale trebuie sa fie sustinute de acte normative."Nu aveam obligatia de a cere autorizatia PSI in baza unei legi sau a unei OUG," repeta, la finalul declaratiei, fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone.Procesul continua joi seara la Tribunalul Bucuresti cu noi solicitari de probe, cazul fiind aproape de finalizare.