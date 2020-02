Fiscul scoate la licitatie un teren de 16 milioane de lei, pentru recuperarea prejudiciului in dosarul fostului primar Poteras

Sursa: Anuntul Fiscului

19,9 milioane de euro, confiscate

Acuzatiile DNA

Paguba era evaluata de DNA la 58 de milioane de euro.

Misteriosul Marian-Jean Capatina

Asociat cu firme din Panama

Ziare.

com

Banii urmeaza sa acopere o parte din prejudiciul din dosarul fostului primar al Sectorului 6, Cristian Poteras, condamnat la opt ani de inchisoare, pentru abuz in serviciu privind eliberarea unor titluri de proprietate pentru terenuri intravilane. Decizia definitiva a fost data in mai 2015 de Curtea de Apel Bucuresti.Potrivit anuntului Fiscului , licitatia urmeaza sa aiba loc pe 12 februarie 2020. Imobilul este grevat de mai multe sarcini: printre care un litigiu la Judecatoria Sectorului 1, dar si o ancheta deschisa la DNA, cu privire la documentele depuse pentru deschidere de carte funciara.Atunci cand Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat pe Poteras si alti sase functionari din Primaria Scetorului 6, instanta a decis si desfiintarea a sase titluri de proprietate pentru terenuri intravilane emise de fostul edil si mai multe contracte de vanzare-cumparare.Aceeasi instanta a dispus si confiscarea mai multor sume de bani. Printre acestea era si suma de 19,9 milioane de euro de la Marian-Jean Capatina, ceea ce reprezinta pretul obtinut din vanzarea a doua terenuri din Sectorul 6 al Capitalei, de 16.831,03 mp, respectiv 3.053,68 mp.Inedit, Marian-Jean Capatina nu a avut nicio calitate in proces, dar magistratii au aplicat procedura confiscarii speciale in acest caz. Pentru recuperarea acestor bani, magistratii au pus sechestrele asiguratorii.", se arata in minuta Curtii de Apel Bucuresti.Potrivit anchetei DNA din acest caz, reconstituirile drepturilor de proprietate pe imobilele din ancheta care-l viza pe Poteras s-au facut in avantajul unui grup de persoane din care facea parte si Marian-Jean Capatina.Era vorba de terenuri apartinand, in mare parte, domeniului public ori domeniului privat al Municipiului Bucuresti, sau ale Clubului Sportiv Rapid, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM si Academiei Romane."Mecanismul prin care au fost obtinute in mod facil avantaje patrimoniale consistente a fost pus in opera pe fondul existentei unui sistem birocratic si a unui orizont de asteptare extrem de restrans pentru persoanele indreptatite la respectivele reconstituiri.Astfel, mai multe persoane au cedat drepturile litigioase catre acelasi grup de interese in schimbul sumelor totale de 417.900 euro si 40.000 lei, pentru ca, in urma "reconstituirii dreptului de proprietate" iar apoi, prin comasare, terenurile astfel obtinute (situate pe Bd. Timisoara, str. Valea Oltului sau Drumul Taberei) sa fie valorificate cu profituri uriase: pentru suprafata de 68.428 mp vanduta a fost incasata suma de 33.654.918,67 de euro, pretul total al tranzactiilor fiind de 82.324.529,67 de euro", acuza DNA.Aceste fapte ar fi avut loc in periaoda 2005-2006.In timpul anchetei, procurorii DNA au observat ca Marian-Jean Capatina (50 de ani) locuia in 2003 intr-un apartament modest din Sectorul 3, "ceea ce l-ar recomanda ca o persoana cel putin modesta prin prisma spatiului in care locuieste".Incepand insa din 2010, acesta si-a mutat locuinta intr-un cartier rezidential de lux.Din datele ce au putut fi stranse in cadrul urmaririi penale, a rezultat ca acesta pe langa cetatenia romana mai detine si cetatenie americana, unde figureaza inregistrat cu datele Capatina Marco Jean, date pe care le-ar fi folosit la incheierea unor documente.El era asociat sau administrator la mai multe firme. In cadrul a doua societati infiintate in luna martie 2010, Capatina era asociat cu doua firme inregistrate in Panama.In esenta, potrivit DNA, Capatina folosea serviciile unor alti afaceristi care obtineau mandat de la cei ce revendicau proprietatea asupra terenurilor. Acesti intermediari faceau demersurile pentru reconstituirea dreptului de proprietate ale imobilelor, iar apoi vindeau drepturile litigioase lui Capatina.Functionarii judecati in dosarul fostului edil Poteras, membri in cadrul Subcomisiei de aplicare a legii fondului funciar, l-ar fi favorizat apoi pe afacerist in momentul punerii in posesie, potrivit DNA.Ulterior, terenurile erau vandute de Capatina unor multinationale. Asa cum s-a intamplat in 2008, atunci cand a vandut catre o companie de supermarketuri doua loturi de teren, totalizand 19.884,71 mp in schimbul pretului de 19.900.000 de euro (72.205.920 de lei), ceea ce reprezenta 1.000,76 euro/mp.