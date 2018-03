Despre defaimare si "judecarea" lui Cristian Preda: Patria nu este Dragnea. De fapt, primul sanctionat ar trebui sa fie Liviu Dragnea

Primul sanctionat ar trebui sa fie chiar Liviu Dragnea, care a defaimat propriile guverne Sorin Grindeanu si Mihai Tudose

Etapele unui proces "de tara", cu usile inchise

Cine il va judeca pe Cristian Preda

"Aceasta actiune a Consiliului de Onoare a celui mai inalt ordin, 'Steaua Romaniei', este extrem de ingrijoratoare, pentru ca ne aduce in urma cu circa 25 de ani, cand Ion Iliescu si acolitii sai incercau sa ne explice ca unul este adevarul in Romania si altul este la Bruxelles, si ca mizeria din interiorul Romaniei trebuie tinuta aici, iar in exterior sa ne aratam o alta fata. Mi se pare intristator ca s-a ajuns din nou aici dupa 27 de ani de democratie", a declaratpentruSenatorul subliniaza ca "ideea insasi de defaimare este un instrument de propaganda"."Al PSD-ALDE in momentul de fata. Dar, dincolo de propaganda, este si un instrument de amenintare, folosit pentru intimidarea oamenilor politici, evident a celor din Opozitie. Pentru ca despre asta este vorba - despreFaptul ca acest santaj este practicat de la nivelul Ordinului National cel mai inalt e un lucru extrem de ingrijorator. (...) Daca discutam strict politic, ar fi o incercare de vendeta politica in Ordinul Steaua Romaniei, care ar trebui sa fie mai presus de lupta politica. Ar fi foarte grav daca s-ar crea acest precedent.", a afirmat Vlad Alexandrescu.Intrebat ce este "defaimarea tarii" in interpretarea majoritatii PSD-ALDE, senatorul USR spune ca asistam la "o oficializare si o ridicare la rang de oprobriu public a ceea ce Securitatea ceausista facea in anii '70-'80"."Cauta si voia sa primeasca informatii despre cei care nu erau de acord cu politica de atunci a partidului, ca sa consemneze acest lucru in documente scrise si, drept consecinta, sa aplice pedepse mai mult sau mai putin vizibile. Acum ni se propune ridicarea acestei practici la nivel de politica de stat", considera senatorul USR.Vlad Alexandrescu afirma ca politicienii romani trebuie sa spuna in Parlamentul European ceea ce spun si politicienii din Parlamentul Romaniei, adica "!"."Cristian Preda a criticat Legile Justitiei, ceea ce facem si noi in Parlament. Ar insemna ca nu avem voie sa spunem in strainatate ceea ce spunem in tara... Cum se numeste aceasta politica? Nu este ea caracteristica sistemelor totalitare, tiraniei?", a intrebat retoric senatorul USR.In acest context tulbure, in care liderii PSD-ALDE vorbesc insistent despre "suveranitate" si "defaimarea tarii", l-am invitat pe Vlad Alexandrescu sa dea o definitie patriotismului.", a subliniat senatorul.Decizia finala in cazul lui Cristian Preda apartine presedintelui Romaniei."Imi exprim speranta ca presedintele Iohannis, care este capul Ordinului potrivit legii, nu va accepta sa promoveze acest punct de vedere si sa il transforme intr-o hotarare de retragere a ordinului in cazul dl Cristian Preda", a afirmat senatorul Vlad Alexandrescu.Si scriitorul Andrei Oisteanu se declara solidar cu europarlamentarul Cristian Preda, care este chemat, miercuri, in fata Consiliului de onoare al Ordinului "Steaua Romaniei" pentru a da explicatii pentru defaimarea tarii.Mai mult, el spune ca o eventuala lege care sa incrimineze defaimarea de tara va fi o lege de intimidare a Opozitiei si societatii civile."Sanctionarea asa-zisilor 'defaimatori de tara' este abuziva. O lege in acest sens ar fi extrem de periculoasa. Cine va decide cand se depaseste linia de la critica unor institutii ale statului la defaimarea acestuia?! Cu ce unitati de masura se va evalua fapta?! Va fi evident o lege de intimidare a parlamentarilor Opozitiei, a intelectualilor publici, a jurnalistilor, a ONG-urilor civice, a protestatarilor etc. Libertatea de expresie, garantata de Constitutie, ramane o vorba goala", spune Oisteanu, intr-un punct de vedere transmis"Primul sanctionat ar trebui sa fie chiar Liviu Dragnea, care a defaimat propriile guverne Sorin Grindeanu si Mihai Tudose atunci cand s-a decis sa le schimbe. Si acum, in urma acestei declaratii, si eu as putea sa fiu sanctionat. Si mie mi s-ar putea ridica decoratia 'Steaua Romaniei', asa cum se incearca in cazul europarlamentarului Cristian Preda. Sunt solidar cu el", spune Andrei Oisteanu, istoric al religiilor, de asemenea decorat cu Ordinul National Steaua Romaniei, in grad de Cavaler.Europarlamentarul Cristian Preda este chemat, miercuri, in fata Consiliului de onoare al Ordinului "Steaua Romaniei" pentru a da explicatii pentru defaimarea tarii.Preda este vizat de un denunt in acest sens si urmeaza sa fie audiat azi, la Cotroceni, in spatele usilor inchise, desi ceruse o sedinta publica.Amanunte aici Europarlamentarul Cristian Preda, somat sa raspunda pentru defaimarea tarii: Prigoana a inceput! Desi a cerut sa fie audiat in sedinta publica, lui Cristian Preda i s-a refuzat acest drept.Afla detalii: Cristian Preda va fi audiat in secret de Consiliul de Onoare al ordinului Steaua Romaniei. I s-a refuzat audierea publica Acuzatiile care i se aduc sunt neglijarea interesului national si defaimare.La solicitarea, Administratia Prezidentiala a transmis componenta comisiei in fara careia va da explicatii Cristian Preda:Membrii Consiliului de Onoare al Ordinului National "Steaua Romaniei" sunt:- Costin Georgescu, cavaler al Ordinului National "Steaua Romaniei" in grad de Mare Ofiter (Presedinte);- Constantin Degeratu, cavaler al Ordinului National "Steaua Romaniei" in grad de Mare Cruce;- Serban Bradisteanu, cavaler al Ordinului National "Steaua Romaniei" in grad de Mare Ofiter;- Mircea Geoana, cavaler al Ordinului National "Steaua Romaniei" in grad de Comandor;- Gabriela Firea, cavaler al Ordinului National "Steaua Romaniei" in grad de Ofiter;- Ecaterina Andronescu, cavaler al Ordinului National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler.- Ionel Haiduc, cavaler al Ordinului national "Steaua Romaniei" in grad de Mare Cruce, si-a transmis demisia in data de 13.03. Cristian Preda a fost decorat cu Steaua Romaniei in grad de cavaler, in 2009, de fostul presedinte Traian Basescu.Audierea lui Cristian Preda pentru presupuse gesturi si declaratii care ar fi adus prejudicii de imagine tarii vine in contextul in care PSD intentioneaza sa avanseze un nou proiect de lege, prin care actiunea de defaimare a tarii sa fie incriminata.