In apararea mea. Intampinare la adresa membrilor Consiliului de onoare al Ordinului Steaua Romaniei

Cristian Preda este profesor la Universitatea din Bucuresti (din 1992) si deputat european (din 2009).

Ziare.

com

Gheorghe Gh. Tomoiala vi s-a adresat, la doua luni si jumatate de la momentul in care am facut o declaratie in plenul Parlamentului European (PE), sustinand ca as fi cerut "suspendarea dreptului de vot al Romaniei in Consiliul European , din cauza crizei grave a statului de drept din Romania".E adevarat ca, la data de 29 noiembrie 2017, am afirmat, in reuniunea de la Bruxelles a plenului PE, ca tara noastra cunoaste o criza a statului de drept. Foloseam expresia in sensul lui Norberto Bobbio, care rezuma "statul de drept" prin formula: "guvernarea legilor e deasupra guvernarii oamenilor".Era si, din pacate, mai e un lucru larg recunoscut si-n Romania, si in multe alte locuri din lume, ca la noi oamenii politici au dorinta de a fi peste lege, nu sub ea. Stau dovada ca traim o criza numeroasele proteste , articole, declaratii si dezbateri despre situatia din Romania, inclusiv cea din februarie a.c. din cadrul forului legislativ european, ceruta de toate grupurile politice.Celelalte parti ale afirmatiei facute de Gheorghe Gh. Tomoiala sunt false: nu am cerut suspendarea dreptului de vot al Romaniei, ci al "reprezentantilor guvernului", si tocmai de aceea nu era vorba despre "Consiliul European", cum zice autorul denuntului, ci despre Consiliul UE, adica despre cele zece formatiuni de lucru la care participa ministrii de resort, pentru a co-legifera, alaturi de deputatii europeni, in varii politici publice: transport , educatie, afaceri externe, justitie si afaceri interne , agricultura etc.Denuntatorul ignora faptul ca interventia mea era facuta in intervalul orar special dedicat declaratiilor politice - asa-numitele "interventii de un minut", gazduite de fiecare sedinta plenara a PE. Este ceva obisnuit ca deputatii europeni sa foloseasca o asemenea oportunitate pentru a se referi la chestiuni legate de evolutiile politice din propria circumscriptie.Rari sunt alesii europeni care, de-a lungul anilor, sa nu fi intervenit in acest fel pentru a critica guvernul propriei tari. Sunt chiar partide din Romania care, pentru a-si critica adversarii, au adus in PE politicieni - uneori lideri de partid precum V. Ponta sau C. Antonescu -, care nu erau deputati in forul european, ci in Parlamentul de la Bucuresti. Nu mi-a trecut vreodata prin gand sa ii consider defaimatori ai tarii, desi ce spuneau ei nu-mi era deloc pe plac. De altfel, confruntarea fortelor politice din Romania se poate organiza la fel de bine la Vaslui si la Bruxelles, la Strasbourg si la Arad.In treacat fie zis, in toamna lui 1842, atunci cand se alegea pentru prima data un domn al Tarii Romanesti prin votul unui colegiu electoral, candidatii inscrisi in competitie publicau brosuri si manifeste impotriva adversarilor lor in Capitala Belgiei!Ceea ce am cerut eu la Bruxelles pe 29 noiembrie 2017 - si anumeAm considerat ca, intrucat guvernul incalca principiile statului de drept, se aplica prevederile articolului 7 din Tratatul UE.Data fiind complexitatea mecanismului - care presupune cooperarea celor trei institutii europene si voturi prin majoritati foarte ample si chiar prin consens - invocarea mecanismului din respectivul articol 7 a fost si este considerata mai curand un mijloc de presiune decat unul de sanctionare efectiva. Ca orice ales, sunt - consider eu - indreptatit sa critic guvernul si sa fac propuneri, in acord cu sistemul institutional in care imi desfasor activitatea.Gheorghe Gh. Tomoiala afirma ca as fi facut, in sustinerea mea, "afirmatii socante si lipsite de adevar". El nu ofera, insa, vreun exemplu si nu probeaza nici macar una dintre acuzatiile grave pe care mi le aduce. De aceea, trebuie sa reiau ce am spus pe 29 noiembrie si sa arat, ca in fata unei instante dintr-un proces stalinist, ca nu sunt vinovat. Veti constata caMai exact, luand-o in ordine, am afirmat ca in ianuarie 2017 guvernul a "folosit o ordonanta de urgenta pentru a modifica legile justitiei". E vorba despre mult-discutata OUG 13. Se indoieste cineva ca a fost data pentru a schimba dispozitii legale privitoare la coruptie Spuneam, apoi, ca in toamna, guvernul - altul, pentru ca primul fusese doborat - a preferat sa schimbe legile justitiei prin "dictatura majoritatii parlamentare". Foloseam aici o expresie clasica in teoria democratiei, imprumutata de la Alexis de Tocqueville, autor care afirma in De la democratie en Amerique, ca uneori majoritatea parlamentara ignora cu buna stiinta orice critica venita de la minoritate. Parlamentul se poate comporta dictatorial. In cazul invocat de mine, era vorba despre atitudinea coalitiei PSD -ALDE fata de intampinarile opozitiei, inclusiv prin schimbarea regulamentului Camerelor, pentru a nu permite adversarilor sa isi prezinte amendamentele.Am mai mentionat, in interventia mea, opozitia CSM si a peste 4000 de magistrati fata de modificarea legilor justitiei. Iarasi, e vorba de un fapt de notorietate, consemnat pe larg de presa. E, de asemenea, stiut, asa cum precizam pe 29 noiembrie 2017, ca reprezentantii Comisiei Europene au cerut guvernului sa consulte Comisia de la Venetia si ca, adaugam eu, "majoritatea a ignorat toate semnalele de alarma" de la Bruxelles.La fel de adevarat e ceea ce adaugam si anume ca "sefii celor doua Camere" sunt unul - condamnat, iar celalalt - "sub ancheta pentru marturie mincinoasa". In fine, am indicat faptul ca "zeci de mii de oameni au iesit in strada si asteapta un semnal de la Bruxelles". Acestea sunt toate afirmatiile facute de mine in sedinta din PE si regret ca adevarul lor l-a socat pe denuntator. Daca veti proba ca una singura e falsa, va restitui decoratia de buna voie.Regret, de asemenea, ca Gheorghe Gh. Tomoiala sustine ca, intrucat am spus adevarul gol-golut, as fi avut o "atitudine iresponsabila si as fi atins o limita extrem de periculoasa pentru interesul national". Concluzia merge impotriva unei convingeri larg raspandite, pe care o impartasesc si eu. E vorba despre credinta caSi-n politica, la fel ca-n ale domenii, minciuna are picioare scurte. Pe de alta parte,Aceasta e tinuta impreuna de legi si traditii, de stiluri de viata si institutii, care nu se clatina sub tirul unor vorbe, fie si severe.Denuntatorul considera ca "in calitate de europarlamentar , ar trebui sa reprezint Statul roman". Afirmatia nu tine seama nici de Constitutia Romaniei, nici de tratatele europene. Intr-adevar, potrivit Constitutiei noastre, statul e reprezentat de catre Presedinte, inclusiv in Consiliul European, ca si - de buna seama - in relatiile internationale. A-i cere unui deputat sa reprezinte statul inseamna a indemna la uzurparea pozitiei de autoritate a Presedintelui. N-am de gand sa fac asta. Pe de alta parte, asa cum aratam deja, in baza tratatelor, la Consiliul UE participa - prin diversi ministri - guvernul, aparand politica europeana din programul de guvernare cu care a fost mandatat, in vreme ce deputatii din PE reprezinta cetatenii.Acesta e un punct-cheie din doctrina politico-juridica europeana. Stiu ca unii deputati romani din PE ignora aceasta parte a doctrinei si se prezinta ca voci ale statului roman. Nu e treaba mea ca ei incalca astfel tratatele europene si Constitutia noastra.Pe de alta parte, potrivit Constitutiei in vigoare, orice mandat imperativ e nul. Nu am, altfel spus, vreo obligatie de a asuma, in activitatea mea din PE - nici in cele cinci comisii in care lucrez, nici in plen -, pozitia vreunui membru al guvernului sau al opozitiei. Asta nu inseamna ca nu am cooperat, in activitatea mea, cu Reprezentanta Romaniei la UE: am cerut intotdeauna informatii despre pozitiile guvernelor de la Bucuresti in Consiliul UE. Atunci cand am considerat ca acestea raspund intereselor europene ale cetatenilor romani, le-am promovat. Cand am crezut ca ele sunt partizane, le-am ignorat. De pilda, nu am votat, precum deputatii PSD, pentru recunoasterea Kosovo, atunci cand Victor Ponta era premier si le-a cerut colegilor sai de partid din PE sa schimbe pozitia traditionala a Romaniei in aceasta chestiune.Fiind, de altfel, deputat independent, si nu afiliat la vreun partid politic, sunt bine plasat ca sa judec orice situatie politica relevanta pentru cetatenii romani, luand in seama interesul general european, nu vreo ratiune de partid. De altfel, imi ingadui sa va reamintesc ca, inclusiv atunci cand eram membru al unei formatiuni politice, iar aceasta se afla la guvernare, nu am ezitat sa ii critic atat pe primul-ministru, cat si pe ministrii sai pentru felul cum nesocoteau interesul public, inclusiv in chestiuni europene.Asa voi ramane.Imunitatea mea pentru opiniile exprimate in incinta Parlamentului in care am fost ales e absoluta. Conform art. 72 (1) din Constitutia Romaniei,Acelasi sens il regasim in articolul 8 din Protocolul nr. 7 referitor la privilegiile si imunitatile UE, protocol atasat Tratatului de la Lisabona:A pune la indoiala libertatea de opinie a unui deputat - fie el ales in legislativul national sau in cel european - inseamna a nega principiul reprezentarii.Ignorand toate aceste lucruri, Gheorghe Gh, Tomoiala sustine ca fapta mea ar fi "dezonoranta" pentru Ordin, caruia i-as fi adus "grave prejudicii morale, civice si de imagine publica". Afirmatia aceasta - complet nefondata si, din nou, lipsita de orice argumentatie - ma raneste. Declaratia mea nu a suscitat reactii institutionale nici din partea Comisiei Europene, nici din partea reprezentantilor Consiliului UE. Efectul ei politic este nul. Sau oricum mult mai mic decat, ca sa iau un singur exemplu, demiterea guvernelor pe care le criticam la Bruxelles, chiar de catre partidele care le controlau la Bucuresti.Doar membrii delegatiei PSD din PE au avut ceva de spus referitor la interventia mea din 29 noiembrie 2017. Era dreptul lor s-o faca, chiar daca felul in care au calificat-o este o exagerare partizana ridicola. De pilda, actualul premier, la vremea aceea sefa delegatiei PSD din PE, a sustinut ca prin interventia respectiva as fi "denigrat tara in plan extern". Ea si colegii sai m-au stigmatizat in preajma Zilei nationale, cu ajutorul unor trusturi si analisti aserviti PSD, care au exploatat emotii colective pentru a produce ura si dezbinare. Asa arata relatia regimurilor autoritare sau a autocratiilor electorale cu opozantii lor.Cine sta stramb si judeca drept, va observa ca eu sunt cel care a suferit prejudicii. A critica guvernul nu e a denigra tara. E, de fapt, un serviciu adus cetatenilor. Faptul ca un discurs care critica in mod explicit guvernele de la Bucuresti din 2017 si propunea sanctiuni pentru "membrii guvernului" a fost prezentat publicului ca o pedeapsa pentru Romania nu e responsabilitatea mea.Spre deosebire de acuzatorii mei, euSinonimia ii dezonoreaza pe cei care o asuma, nu pe mine. Nu le voi cere socoteala, fiindca respect pana la capat libertatea opiniei politice. Dar a fi invinovatit pentru felul in care te-au infatisat adversarii uzand de minciuna si profitand de ignoranta publicului, ca si de blocarea sistematica a accesului la mass media a vocilor independente, este nu doar un act nedrept, ci si unul ticalos.M-am vazut, astfel, silit sa raspund unui denunt care dispretuieste adevarul si va cere o rafuiala politica. Intrucat nu sunt de partea guvernului, opinia mea ar fi un delict. Principiul legalitatii opozitiei e calcat in picioare. Sper ca nu veti apuca aceasta cale si veti ignora denuntul scris de Gheorghe Gh. Tomoiala.De altfel,Am fost citat de Cancelaria ordinelor ignorand aceasta eroare, care - juridic vorbind - e semnificativa. Politic vorbind, e coerenta.Intr-adevar, am fost chemat in fata dvs. intr-un moment in care guvernantii propun o lege a defaimarii. S-a afirmat public, prin voci autorizate, ale presedintilor celor doua camere, ca legea cu pricina ar trebui sa vizeze, in primul rand, europarlamentarii. Un deputat s-a trezit chiar zicand ca ar trebui sa i se retraga cetatenia celui care nu repeta ca un papagal afirmatiile puterii. Dincolo de faptul ca ideea ignora prevederile constitutionale referitoare la cetatenia romana dobandita prin nastere, ea trimite la epoca totalitara, cea in care partidul se identifica pe de-a-ntregul cu statul, gestionand, intre altele, monopolul adevarului.Pe de alta parte, o asemenea idee reprezinta un atac direct la institutia Parlamentului European, singura aleasa in mod direct de catre cetatenii din cele 28 de state-membre. A considera ca autoritatile dintr-un stat-membru sunt indreptatite sa ignore imunitatea care priveste opiniile exprimate in hemiciclul de la Strasbourg, pedepsind un deputat european fiindca a criticat un guvern, inseamna a pune sub semnul intrebarii legitimitatea UE. De ce am mai avea nevoie de o reprezentare la nivel european daca guvernul de la Bucuresti poate sa taie si sa spanzure? Aceasta filosofie politica duce direct la o auto-excludere din viata comunitatii politice europene. Sper ca nu asta vreti sa aparati.- sunt nedrepte,- contrazic Constitutia, suspendand singura imunitate veritabila, cea pentru opinii,- prelungesc o propaganda indreptata impotriva mea de adversari radicali, ignoranti si nostalgici ai regimului totalitar,- nesocotesc principiul opozitiei politice,- violeaza dreptul la exprimare si- contesta legitimitatea politica a Parlamentului European.Va sugerez ca, inainte de a delibera, sa reflectati la un pasaj din lucrarea lui Stefan Zeletin, intitulata, o descriere satirica, dar plina de amaraciune, a Romaniei de la 1916. E pasajul in care autorul descria principiul dreptatii din tara cu pricina: "Principiul dreptatii inauntrul tarii suna in felul urmator: Orice magarie, privita in sine, nu alcatuieste o rusine, daca e bine ascunsa. Ea devine o rusine din clipa in care e data la iveala si scuturata sub nasul lumii cinstite.Din acest principiu teoretic decurg urmatoarele doua reguli de justitie practica:a) Supus pedepsei nu e cel ce face, ci cel ce dezvaluie o magarie. Caci cel dintai ramane credincios principiului adanc al justitiei magaresti, tinandu-si magaria ascunsa, cel din urma insa calca acest principiu, dand-o la iveala;b) Pedeapsa ce ia dezvaluitorul magariei creste in masura cu murdaria ce are la suflet faptasul magariei. Caci numai astfel se poate da invatatura gurilor rele, spre a-si tine pe viitor limba in pace si a nu mai calca principiul sus-zis, sfasiind valul in care orice magar de treaba are grija sa-si ascunda murdariile... In tara magarilor, se pedepsesc vorbele, nu faptele". Cu vorbele lui Zeletin, va indemn sa nu faceti "justitia magarilor"...28 martie 2018