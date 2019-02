Cristian Rizea, condamnat in prima instanta, a plecat in SUA. Avocat: Are probleme financiare, se plimba din loc in loc

Condamnarea

Acuzatiile DNA

Luni, la Instanta suprema s-a desfasurat primul termen al procesului in apel in care fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat la 4 ani si 8 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor.Fostul deputat nu s-a prezentat insa la proces, iar avocatul sau a anuntat ca este plecat in strainatate si nu mai vrea sa fie audiat de judecatorii romani."Clientul meu mi-a dat un inscris olograf, in care solicita sa fie citat la cabinetul de avocatura. Cristian Rizea nu are un domiciliu fix si a trebuit sa plece din Complexul Stejarii. Se plimba din loc in loc in tara si strainatate. Are probleme financiare. Este in SUA in vizita la niste rude. Nu are mijloace financiare. Nu vrea sa dea o declaratie in dosar", a spus avocatul Alexandru Morarescu.Avocatul a explicat ca Rizea platea o chirie de 2.000 euro pe luna pentru o locuinta in clubul rezidential "Stejarii" din Capitala.Urmatorul termen al procesului a fost stabilit pentru data de 4 martie.In decembrie 2017, Cristian Rizea a fost condamnat in prima instanta de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 4 ani si 8 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor.In acelasi dosar, Lucian Coltea, cetatean american, a primit o condamnare de 2 ani inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunilor de cumparare de influenta si spalare de bani in forma continuata.Instanta a mai dispus confiscarea sumei de 300.000 de euro de la Cristian Rizea, obtinuta ca urmare a savarsirii infractiunii de trafic de influenta.Decizia a fost atacata cu apel.Cristian Rizea este acuzat de DNA ca a pretins in mod direct de la omul de afaceri Lucian Coltea suma de 300.000 de euro, disimulata sub forma a doua contracte de imprumut fictive. Banii au fost ceruti in schimbul promisiunii lui Rizea, indeplinita ulterior, ca va interveni la nivelul a doua autoritati, Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) si Primaria comunei Chiajna, astfel incat sa fie rezolvate anumite interese personale pe care omul de afaceri le avea la nivelul celor doua autoritati."Potrivit intelegerii anterioare, in cursul lunii decembrie 2009, inculpatul Rizea Cristian a primit de la inculpatul Coltea Lucian suma totala de 300.000 euro, pentru ca in schimb sa intervina la nivelul celor doua autoritati, astfel incat o persoana din familia lui Coltea Lucian sa beneficieze de urgentarea procedurilor de retrocedare a unui teren situat intr-o zona rezidentiala din municipiul Bucuresti, respectiv ca omul de afaceri sa obtina dreptul de proprietate asupra unui alt teren aflat in litigiu cu primaria comunei Chiajna", sustin procurorii.Pentru a se ascunde adevarata provenienta a sumei de 300.000 de euro primita de Rizea, au fost intocmite patru contracte de imprumut cu caracter fictiv.Rizea mai este acuzat ca in decembrie 2015, dupa declansarea anchetei penale, i-a abordat pe doi dintre martori si le-a cerut sa nu spuna adevarul organelor de urmarire penala. El le-a promis celor doi ca, daca va deveni primar al Sectorului 5, le va oferi gratis un spatiu comercial in zona Cotroceni, pentru deschiderea unei noi clinici.In martie 2016, DNA a decis ca Rizea sa depuna o cautiune in valoare de 1,5 milioane lei.