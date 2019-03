DNA cere 7 ani de inchisoare pentru Cristian Rizea. Fostul deputat asteapta sentinta definitiva in SUA

A disparut Biblia

Plecat din tara

Ziare.

com

Completul de 5 judecatori a amanat pronuntarea in acest caz pana pe 18 martie. Completul este format din Iulian Dragomir (presedinte), Ionut Matei, Maricela Cobzariu, Marius Foitos si Constantin Epure.Procuororul DNA a solicitat incetarea procesului penal in cazul afaceristului Lucian Coltea, judecat pentru cumparare de influenta si spalare de bani, care a murit.Rizea a fost condamnat pe fond la 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare, iar Coltea la 2 ani de inchisoare cu suspendare. Magistratii au decis si confiscarea sumei de 300.000 de euro.", a sustinut procurorul DNA.Aparatorul lui Cristian Rizea a sustinut nevinovatia clientului sau. Pe de alta parte, el a incercat sa nu traga in pronuntare acest caz astazi. Motivul: au fost trei audieri de martori si trebuie sa stabileasca strategia cu clientul sau, care este in strainatate. El a explicat ca discuta cu clientul sau prin telefon si mail.Instanta a audiat astazi ultimii trei martori. Doi dintre acestia aveau legatura cu infractiunea de "influentarea declaratiilor" de care este acuzat Rizea.La inceputul declaratiei, unul dintre martori a observat ca a disparut Biblia.Fostul deputat nu s-a prezentat astazi la proces. Avocatul sau a anuntat la termenul din 4 februarie ca este plecat in strainatate si nu mai vrea sa fie audiat de judecatorii romani. "Clientul meu mi-a dat un inscris olograf, in care solicita sa fie citat la cabinetul de avocatura. Cristian Rizea nu are un domiciliu fix si a trebuit sa plece din Complexul Stejarii. Se plimba din loc in loc in tara si strainatate. Are probleme financiare.Este in SUA in vizita la niste rude. Nu are mijloace financiare. Nu vrea sa dea o declaratie in dosar", a spus avocatul Alexandru Morarescu.Avocatul a explicat ca Rizea platea o chirie de 2.000 euro pe luna pentru o locuinta in clubul rezidential "Stejarii" din Capitala.