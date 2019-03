Fostul deputat Cristian Rizea, condamnat definitiv la 4 ani si opt luni de inchisoare

Ziare.

com

Decizia a fost data de un complet de 5 judecatori, in majoritate, si este definitiva. Completul de 5 judecatori a mentinut sentinta data in faza de fond.Magistratii au decis side la fostul deputat PSD.Rizea a fost trimis in judecata de DNA alaturi de omul de afaceri Lucian Coltea, care i-ar fi dat 300.000 de euro ca sa intervina la RA-APPS pentru retrocedarea unui teren intr-o zona rezidentiala din Bucuresti si la Primaria Chiajna pentru un teren aflat in litigiu.Magistratii au incetat procesul penal in cazul lui Coltea ca urmare a intervenirii decesului. In faza de fond, Coltea fusese condamnat al 2 ani de inchisoare cu suspendare.Procurorul DNA a cerut, pe 4 martie, ca fostul deputat PSD Cristian Rizea sa fie condamnat la 7 ani de inchisoare pentru trafic de influenta, spalare de bani in forma continuata si influentarea declaratiilor.Fostul parlamenatar este plecat in SUA.