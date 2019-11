Fostul deputat PSD Cristian Rizea, dat in urmarire internationala, localizat la Chisinau: IGPR nu stie nimic

Ziare.

com

Conform IGPR, insa, nicio tara nu a furnizat, prin intermediul canalelor de cooperare politieneasca internationale informatii care sa duca la depistarea lui Cristian Rizea."Referitor la urmaritul international Rizea Cristian, facem precizarea ca aceasta persoana figureaza dat in urmarire nationala si internationala. Pana in acest moment, nicio tara nu a furnizat, prin intermediul canalelor de cooperare politieneasca internationale informatii referitoare la depistarea acestuia", a transmis Politia Romana.Jurnalistii de la Gandul relateaza ca Rizea ar fi inchiriat un apartament intr-un luxos complex rezidential din Chisinau, situat pe strada Bucuresti, un complex securizat, cu parcare subterana.Potrivit aceleiasi surse, pentru a nu fi recunoscut, si-a lasat barba, si-a acoperit mereu capul cu o sapca si, inainte de a iesi din bloc, se asigura ca nu are filaj, iar intalniri nu a avut decat foarte putine, zilnic avand aproape acelasi program.Zilnic, fostul deputat PSD isi duce fiul la o scoala de limba engleza, pe un bulevard cunoscut din capitala Moldovei, la numarul 45/A, o scoala undeRizea conduce un Range Rover in doua culori, inmatriculat in Moldova cu numar scurt, preferential.Cumparaturile si le face, la un interval de cateva zile, la supermarketul Nr. 1 de pe strada Lev Tolstoi.Fostul deputat Cristian Rizea, trimis in judecata de DNA alaturi de omul de afaceri Lucian Coltea, care i-ar fi dat 300.000 de euro ca sa intervina la RAAPPS pentru retrocedarea unui teren intr-o zona rezidentiala din Bucuresti si la Primaria Chiajna pentru un teren aflat in litigiu, a fost condamnat in 18 martie la patru ani si opt luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta si spalare de bani.In 19 martie, dupa ce nu s-a predat, a fost dat in urmarire internationala.